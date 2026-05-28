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„MUTeinander“

Lange Nacht der Kirchen 2026 am 29. Mai

Donnerstag, 28. Mai 2026 | 08:00 Uhr
Lange nacht der Kirchen Südtirol Unterinn-AunaDiSotto
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Von: luk

Bozen – Am Freitag, 29. Mai 2026, findet in Südtirol – genauso wie in Österreich – wieder die Lange Nacht der Kirchen statt. Über 50 Kirchen und kirchliche Orte haben ihre Teilnahme zugesagt: von Schlanders bis Oberrasen, von Salurn bis ins Wipptal.

Das heurige Motto der Langen Nacht der Kirchen lautet „MUTeinander“. Es verbindet die Gedanken von Mut und Miteinander: miteinander Mut finden und einander Mut machen. Grundlage dafür ist die Bibelstelle „Fasse Mut, steh auf!“ aus dem Markus-Evangelium (Mk 10,49).

Die Programme entstehen wieder direkt vor Ort und reichen von Konzerten, Gebetszeiten und Andachten über kreative Angebote bis hin zu Begegnungen und Impulsen. Unter anderem gibt es musikalische Abende, Improvisationstheater, Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Veranstaltungen zum Thema „Mut“.

Koordiniert wird die Lange Nacht der Kirchen von einer Projektgruppe der Diözese Bozen-Brixen gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste. Unterstützt wird die Initiative unter anderem von der Krankenhausseelsorge, dem Verband der Seniorenwohnheime, dem Verband für Kirchenmusik, der Caritas-Freiwilligenarbeit und der Südtiroler Bäuerinnenorganisation.

Weitere Informationen und alle Programmpunkte in der Übersicht: www.langenachtderkirchen.it

Bezirk: Bozen

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