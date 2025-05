„LaufWunder 2025“: Über 450 Schulkinder sind in den Startlöchern

Von: mk

Bozen – Laufen um zu helfen, ist das Motto der alljährlichen LaufWunder-Aktion der youngCaritas, die seit 15 Jahren an verschiedenen Schulen des Landes stattfindet. 450 Schüler und Schülerinnen gehen heuer an den Start, um ein Caritas-Hilfsprojekt in Äthiopien und Mosambik zu unterstützen.

Für die Mittelschule Mölten und die Grundschule in Morter bei Latsch fällt der Startschuss bereits am 16. Mai. Ungefähr 140 Schüler und Schülerinnen gehen dafür an den Start. Nochmal fast 320 sind es am 11. Juni im Sozialwissenschaftlichen Gymnasium in Bozen.

Auch wenn sich die Teilnehmenden im Alter unterscheiden, haben sie alle dasselbe Ziel: Laufen für den guten Zweck, denn für jede gelaufene Runde spenden persönliche Sponsoren der Kinder eine vorher vereinbarte Summe. Mit dem Gesamterlös wird auch heuer wieder das „Klimaschutzpaket“ des Schenken-mit-Sinn-Projektes der Caritas unterstützt, welches zur Verbesserung der Lebenssituation der Menschen in Äthiopien und Mosambik beiträgt.

„Bei diesem Solidaritätslauf geht es uns vor allem darum, Kinder und Jugendliche zu sensibilisieren und zu motivieren, sich für Gleichaltrige im globalen Süden einzusetzen, die unter schwierigen Bedingungen aufwachsen. Sie lernen, dass durch die globale Vernetzung unsere Handlungen weltweit große klimatische Auswirkungen haben“, erklärt Stefanie Arend von der youngCaritas, die das LaufWunder koordiniert. „Es ist schön zu sehen, mit welcher Begeisterung die jungen Menschen sich für eine gute Sache einsetzen“, bedankt sich Caritas-Direktorin Beatrix Mairhofer.

15 Jahre beim Laufwunder dabei

Für die Mittelschule Mölten ist das diesjährige Laufwunder ein kleines Jubiläum, da die Schule seit dem ersten Laufwunder im Jahr 2009 ununterbrochen (ausgenommen 2020 aufgrund von Covid) teilnimmt. Interessierte Medien sind herzlich eingeladen, beim Start um 9.30 Uhr am Sportplatz in Mölten mit dabei zu sein. Es werden auch Caritas-Vertreterinnen und Vertreter anwesend sein und gemeinsam mit den Verantwortlichen der Mittelschule Mölten für Interviews zur Verfügung stehen.

Wer nähere Informationen zum Projekt LaufWunder erhalten möchte, kann sich an die youngCaritas über info@youngcaritas.bz.it wenden.