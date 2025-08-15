Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Laurenz Stockner in Stilfs
Ausstellung

Laurenz Stockner in Stilfs

Freitag, 15. August 2025 | 17:36 Uhr
Screenshot 2025-08-15 173424
www.haus59stilfs.eu/www.laurenz.it
Schriftgröße

Von: mk

Stilfs – Nach Anna Wielander Platzgummer (2017), Michael Niederegger (2018), Christian Stecher (2019), Annemarie Laner (2021), Jörg Hofer (2022), Elfi Sommavilla (2023) und Carmen Müller(2024) ist in diesem Jahr Laurenz Stockner im Haus59 zu Gast und bespielt mit geschmolzen – geschmiedet – getrieben die kleinen Räume des alten Hauses, das als altes Bäckerhaus und Gasthaus viel zu erzählen hat.

Auch dieses Jahr nimmt die Ausstellung ein Gespräch mit den ureigenen Stilfser Themen auf. Das romanische Haufendorf am Steilhang hat seine Wurzeln im Bergbau, die handgeschremmten Stollen verbergen sich zum Teil in den vorgebauten Häusern und führen weit in den Berg. Auch manche Flurnamen und Familiennamen sind Teil dieser uralten Erzählung, die das gesamte Ortlergebiet umfängt. Diesen Erzählfaden nimmt Laurenz Stockner aufgrund seiner großen Erfahrung mit dem Erz und seiner Verarbeitung gekonnt auf und setzt seine Schalen und Gefäße aus Kupfer, Eisen und Stahl, von denen einige erst in den letzten Wochen entstanden sind, in einen Kontext der selbstverständlichen Resonanz.

Zwischen der Kupferzementanlage im Stollen in Prettau, wo das Material mancher Kupferschalen herkommt, seiner Schmiedewerkstatt in St. Andrä, die Kunstvolles hervorbringt und dem schlichten Stilfser Haus, das die Gäste freundlich aufnimmt, entsteht ein starker Diskurs über die kostbaren Gaben der Erde, dem Feuer, das sie hervorgebracht hat und über die schönen und stolzen Gefäße, die Laurenz Stockner gestaltet.

Stilfs, das alte Bergbaudorf mitten im Nationalpark Stilfser Joch, mit schmalen, steilen, gepflasterten Gassen und historischen Steinhäusern, die sich wie ein großes Schwalbennest zur Loge vor dem Ortler gruppieren, hat einen überraschend urbanen Reiz. Das Dorf der Bergleute, der Schmuggler und Karrner übte und übt auch eine besondere Anziehung auf Schriftsteller, Künstler und Musiker aus und spiegelt sich in ihrem Werk: Thomas Bernhard, Franz Tumler, Luis Stefan Stecher, Herbert Rosendorfer, Toni Bernhart, Sabine Gruber und Günther Pitscheider sind nur einige davon.

Im Haus59 in Stilfs finden seit 2017 zur Sommerzeit in Zusammenarbeit mit dem Bildungsausschuss Stilfs kleine Ausstellungen statt. Haus, Dorf und zeitgenössische Kunst begegnen sich, schauen aufeinander, tauschen sich aus. Das sorgsam renovierte Haus wird das ganze Jahr über unter dem Motto „Wohnen mit Kunst“ vermietet und verfügt über eine eigene kleine Sammlung. Im Unterschied zu Museen und Galerien findet die Kunst, die hier einkehrt, jene alltäglichen Bedingungen vor, die private Wohnräume bieten und fügt sich bereichernd in das Bestehende ein. Während der Ausstellungswoche räumen die Kunstwerke, die zum Haus gehören, ihren Ort eine Woche lang für das Neue. Das Haus öffnet und verändert sich.

Laurenz Stocker, 1971 in Brixen geboren, besuchte nach einer Schlosserlehre die Goldschmiedeschule in Florenz. Es folgten die Sommerakademie Salzburg, der Meisterbrief als Kunstschmied und eine Ausbildung in konzeptueller Denkmalpflege an der Donau-Universität Krems. Seit 2003 betreibt er eine eigene Schmiedewerkstatt in St. Andrä bei Brixen. Seine Arbeiten wurden international ausgezeichnet und ausgestellt, unter anderem mit dem Bayerischen Staatspreis, dem Grassipreis und als Finalist beim Loewe Craft Prize.

AUSSTELLUNG Laurenz Stockner
ORT Haus59, Karmatschweg 26, 39029 Stilfs
VERANSTALTER Thomas Pichler und Karin Dalla Torre
AUSSTELLUNGSTITEL geschmolzen – geschmiedet – getrieben
ERÖFFNUNG Sa, 23.08.2025 um 18 Uhr BEGRÜSSUNG Thomas Pichler / BM Samuel Marseiler / Roland Angerer
EINFÜHRUNG Karin Dalla Torre
AUSSTELLUNGSDAUER 24.08.2025 – 31.08.2025
ÖFFNUNGSZEITEN 10.00 – 12.30 und 15.00 – 18.00 Uhr. Der Künstler ist anwesend

Bezirk: Vinschgau

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Vinschgau

Meistkommentiert
Hitzewelle fordert in Südtirol ihren Tribut
Kommentare
51
Hitzewelle fordert in Südtirol ihren Tribut
“Makabere Erfahrung”: Familie muss Sarg selbst ins Grab heben
Kommentare
50
“Makabere Erfahrung”: Familie muss Sarg selbst ins Grab heben
Mehr arabische Gäste: Warum das auch andere Wirtschaftszweige betrifft
Kommentare
47
Mehr arabische Gäste: Warum das auch andere Wirtschaftszweige betrifft
Krankenhaus: Zwei Frühgeborene in Bozen verstorben
Kommentare
32
Krankenhaus: Zwei Frühgeborene in Bozen verstorben
„Sie öffnete nicht die Augen, eine Nacht noch, und sie wäre gestorben“
Kommentare
25
„Sie öffnete nicht die Augen, eine Nacht noch, und sie wäre gestorben“
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 