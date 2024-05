Lebenshilfe und Bibliotheken feiern den Tag der Leichten Sprache

Von: luk

Schlanders – Eine Bibliotheksführung oder eine Lesung von Texten in Leichter Sprache werden am Internationalen Tag der Leichten Sprache am 28. Mai in Schlanders organisiert.

Zum Internationalen Tag der Leichten Sprache am 28. Mai startet das Landesamt für Bibliotheken und Lesen, in Kooperation mit der Lebenshilfe Südtirol, der Selbstvertretungsgruppe People First und der Bibliothek Schlandersburg eine Sensibilisierungsaktion für die Leichte Sprache. Diese ist eine speziell geregelte, einfache Ausdrucksweise, die das Verständnis von Texten für Menschen mit geringer Deutschkompetenz erleichtert und somit zur Barrierefreiheit beiträgt. Für Marion Gamper, die Direktorin des Amtes für Bibliotheken und Lesen, bietet diese Aktion eine willkommene Gelegenheit, die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, “dass Bibliotheken für alle Menschen offen sind, einschließlich Menschen mit Lernschwierigkeiten”. Auch Landesrat Philipp Achammer betont, “dass Bibliotheken nicht nur Orte des Lesens und des Wissens sind, sondern vor allem auch Orte der Begegnung”.

Bibliotheksführung und Lesung in Schlanders

Im Mai werden auf den Social-Media-Kanälen der beteiligten Organisationen Statements zum Thema “Leichte Sprache” veröffentlicht. Am 28. Mai werden ab 9.30 Uhr zudem verschiedene Angebote in der Bibliothek Schlandersburg präsentiert. Unter anderem ist eine Bibliotheksführung und eine Lesung mit Texten in Leichter Sprache geplant.

Auch die Webseiten des Landes Südtirol sind zum Teil in Leichter Sprache abrufbar. Unter leichte-sprache.provinz.bz.it finden sich wichtige Informationen zu den Themen Arbeit und Beschäftigung, Unterstützung und Hilfe für alle, Freizeit, Gesundheit, Südtirol und Europa, Leben mit einer Behinderung, Lernen und Kultur, Mobilität und Wohnen.