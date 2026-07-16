Lego und Belvedere legen Klimts “Kuss” als Bauprojekt auf

"Der Kuss" von Lego vor "Der Kuss" von Gustav Klimt

Von: apa

Wer sich schon länger intensiv mit Gustav Klimts “Der Kuss” beschäftigen wollte, hat bald mit einem 4.000-teiligen Lego-Bauset Gelegenheit dazu. Ab 4. August bzw. 1. August für “Lego Insiders” ist das in Zusammenarbeit mit dem Belvedere entwickelte – laut einer Aussendung bisher größte – “Lego Art Masterpiece” um 299,99 Euro erhältlich. Die dreidimensionale Interpretation des Gemäldes wartet mit speziell dekorierten Teilen, geschichteten Texturen und goldenen Elementen auf.

(S E R V I C E – www.lego.com/thekiss )