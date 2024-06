Lernen fürs Leben

Von: luk

Brixen – Mit der Studienwoche vom 17. bis 21. Juni 2024 endete das Studienjahr der Brixner Theologischen Kurse, die an der Philosophisch-Theologischen Hochschule (PTH) angeboten werden. Bischof Ivo Muser überreichte den rund 40 Anwesenden im Rahmen einer Feier die Teilnahmebestätigungen.

Die Brixner Theologischen Kurse bieten eine bereichernde Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben. In verständlicher Sprache und angenehmer Atmosphäre erschließen kompetente Lehrende die spirituellen und geistigen Grundlagen des Christentums. Die Kurse vermitteln ein theologisches Basiswissen und möchten zu einem reflektierten, kritischen sowie dialogfähigen Glauben verhelfen.

Der Grundkurs enthält – neben anderen Themenbereichen – die Grundmodule des Diözesanen Bildungsweges (DBW) und versteht sich als erste Auseinandersetzung mit Gott und Welt. Die auf den Grundkurs aufbauenden Vertiefungskurse „Aufbaukurs I und II“ komplettieren den dreijährigen Aus- und Weiterbildungsweg. Lehrende und Lernende treffen sich an jeweils elf Samstagen und einer Studienwoche im Sommer an der PTH in Brixen.

Neben der intensiven Auseinandersetzung mit unterschiedlichen theologischen Fragestellungen und Inhalten stand auch eine Exkursion ins Haus der Solidarität an. Von Niklas Klinge wurden die Teilnehmenden durch das Gebäude geführt und konnten so – auch über den theologischen Tellerrand hinaus – Neues in Erfahrung bringen.

Zum Abschluss der Studienwoche bedankte sich der Direktor der Brixner Theologischen Kurse, Christoph J. Amor, bei den Studierenden für ihr Interesse und ihr Mitmachen bei den Vorlesungen und den liturgischen Feiern sowie bei den Lehrenden und Mitarbeitenden für ihren Einsatz. Gleichzeitigt mahnte Direktor Amor an, dass es in unübersichtlichen Zeiten, wie den unseren, um so wichtiger sei, den Dingen auf den Grund zu gehen. In Gesellschaft und Theologie sollte man sich deshalb nicht mit zu einfachen und oberflächlichen Antworten zufriedengeben.

Die Studienwoche schloss offiziell Bischof Ivo Muser durch die feierliche Diplomvergabe ab. Der Bischof überreichte den rund 40 Absolvierenden des Grund- und Aufbaukurses die Teilnahmebestätigungen und unterstrich, dass es Aufgabe der Theologie sei, die Gottesfrage in unserer Gesellschaft lebendig zu halten. Die Brixner Theologischen Kurse verstehen sich als Anregung immer neu mit Glaubensfragen zu ringen.

Im Oktober beginnen wieder der Grundkurs, der Aufbaukurs I sowie der BTHK-Plus-Kurs „Verstehst du, was du liest? Die Heilige Schrift entdecken“. Einen Einblick in das vielfältige Angebot sind auf der Homepage der PTH abrufbar. Anmeldeschluss ist Mitte Oktober 2024.