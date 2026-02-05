Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Lesung mit Maddalena Fingerle
Lesung mit Maddalena Fingerle

Donnerstag, 05. Februar 2026 | 09:24 Uhr
Die Bozner Autorin Maddalena Fingerle liest am 13. Februar im Waltherhaus aus ihrem zweiten Buch.
Dominik Rößler
Von: Ivd

Bozen – Nach ihrem vielfach gelobten Debüt “Lingua madre / Muttersprache” legte die Bozner Autorin Maddalena Fingerle ihr zweites Werk vor. Mit feinem Gespür für Sprache, Identität und Wandel erkundet sie “in Pudore / Mit deinen Augen” die fragile Grenze zwischen Selbstbild und Spiegelbild.

Im Zentrum steht Gaia, die von ihrer großen Liebe verlassen wird und versucht, durch äußerliche Verwandlung inneren Schmerz zu besiegen. Was als Versuch beginnt, wird zur radikalen Suche nach der eigenen Identität. Fingerle erzählt in klarer, poetischer Sprache von Körpern, Stimmen und den Spuren, die Beziehungen hinterlassen.

Bei der zweisprachigen Lesung mit Gespräch am Freitag, 13. Februar um 18.00 Uhr im Oberen Foyer im Waltherhaus Schlernstraße 1 in Bozen wird Maddalena Fingerle Einblicke in den Entstehungsprozess geben. Die Moderation des Abends, der von der Landesbibliothek “Dr. Friedrich Teßmann”, der Landesbibliothek “Claudia Augusta”, der Stadtbibliothek Bozen und dem Medienportal Salto im Rahmen der Bücherwelten 2026 organisiert wird, übernehmen Cristina Vezzaro (Übersetzerin) und Martin Hanni (Autor und Kulturredakteur) die Moderation. Die Veranstaltung ist für alle Interessierten frei zugänglich.

Bezirk: Bozen

