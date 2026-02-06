Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > „Liebe, die Wurzeln schlägt“
Gemeinsame Valentins-Aktion „Schenken mit Sinn“ von Caritas und Südtiroler Gärtnervereinigung

„Liebe, die Wurzeln schlägt“

Freitag, 06. Februar 2026 | 20:13 Uhr
csm_IMG-20260205-WA0000_cbae1a8276
Caritas
Von: ka

Bozen – Valentinstag ist der perfekte Moment, um mit Blumen Herzen sprechen zu lassen. Im Rahmen der gemeinsamen Valentins-Aktion „Schenken mit Sinn“ von Caritas und Südtiroler Gärtnervereinigung besteht auch dieses Jahr wieder die Gelegenheit, diese blühende Liebesbotschaft mit einer guten Tat zu verbinden. Wer eine nachhaltig gezüchtete Blume kauft, unterstützt gleichzeitig ein Umweltprojekt in Uganda, das jungen Menschen neue Perspektiven eröffnet.

Caritas

In Mbikko Parish in Zentraluganda zeigt sich eindrucksvoll, wie viel Kraft in einem einzigen Setzling steckt. Unter der Leitung von P. Sango Placide lernen Jugendliche, viele von ihnen Waisen oder aus sozial benachteiligten Familien, wie man aus winzigen Jungpflanzen in nur drei Monaten kräftige Bäumchen zieht. Sie erfahren, dass Bäume CO₂ binden, Schatten spenden, Böden schützen und Wasser speichern. Vor allem erleben sie, dass sie selbst zu Gestalterinnen und Gestaltern ihrer Zukunft werden können. Wie stark dieses Engagement wirkt, zeigte sich 2025, als Jugendliche gemeinsam mit der Gemeinde 80 Bäumchen entlang des Kampala–Jinja Highways pflanzten. Diese schützen die Straße vor Erosion, spenden Schatten für Marktstände und machen sichtbar, wie gemeinschaftliches Handeln Wurzeln schlägt.

Caritas

„Unsere nachhaltig produzierten Pflanzen bekommen durch diese Aktion eine zweite, tiefere Bedeutung“, sagt Stephan Kircher, Obmann der Südtiroler Gärtnervereinigung. „Wer zum Valentinstag Blumen schenkt, schenkt heuer auch jungen Menschen in Uganda Mut, Wissen und die Möglichkeit, ihre Umwelt aktiv zu schützen.“ Mit jeder verkauften Pflanze wird das Caritas-Projekt „Ein kleiner Baum kann viel ändern“ unterstützt. Die Spenden ermöglichen die Anzucht neuer Setzlinge, Schulungen für Jugendliche und weitere gemeinschaftliche Pflanzaktionen.

„Die Jugendlichen in Mbikko erleben, dass Veränderung bei ihnen selbst beginnt“, betont Marion Rottensteiner vom Caritas-Dienst Internationale Zusammenarbeit. „Ein einziger Baum kann dort das Mikroklima verbessern, Böden stabilisieren und Hoffnung schenken. Und jedes Blumengeschenk hier lässt diese Wirkung noch ein Stück weiterwachsen.“

Caritas

„Diese Valentins-Aktion von Caritas und Südtiroler Gärntervereinigung erinnert daran, dass Liebe nicht nur zwischen zwei Menschen existiert. Sie kann auch Gemeinschaften stärken, Zukunft schenken und über Grenzen hinweg wirken. Ein Blumengeschenk wird so zu einer Botschaft: Ich denke an dich  und an jene, die unsere Unterstützung brauchen“, unterstreicht auch Caritas-Direktorin Beatrix Mairhofer die Bedeutung dieser Aktion.

Die nachhaltigen Valentinsblumen sind vom 9. bis 14. Februar in allen teilnehmenden Südtiroler Gärtnereien erhältlich.
Eine vollständige Liste der teilnehmenden Betriebe gibt es bei der Südtiroler Gärtnervereinigung (Tel. 0471 999 377) und der Caritas (Tel. 0471 304 300) sowie online unter www.sbb.it und www.caritas.bz.it.

 

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
