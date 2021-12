Liora begeisterte bereits 10.000 Besucher

Brixen – Am Samstag, 18.12. war es soweit: Der 10.000 Besucher des Brixner Light Musicals wurde registriert. Die Vertreter der Brixen Tourismus Genossenschaft überraschten am Samstagabend beim Eingang zur Hofburg die Gewinner. Ein Geschenkskorb mit Südtiroler Leckereien wurden einer Freundegruppe aus Meran und Leifers als kleines Präsent überreicht. Stefanie Mussner, Fabio Randi, Valentina Marton und das Mädchen Chiara Bortolameolli zeigten sich begeistert von Liora-Die Kostbarkeit des Augenblick. Sie werden das besondere Erlebnis in der Brixner Hofburg bestimmt noch lange in Erinnerung halten.

Der Obmann der Brixen Tourismus Genossenschaft Markus Huber ist zufrieden mit der Anzahl an Besucher in diesem speziellen Jahr. „Wir sind stolz darauf, dass wir es in diesem besonderen Jahr geschafft haben, gemeinsam mit dem einzigartigen Team hinter und vor den Kulissen, unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen, ein Wintermärchen zu kreieren, das Groß und Klein begeistert und in der diesjährigen Weihnachtszeit ein Highlight für Einheimische und Gäste zu schaffen. Gerade in der jetzigen Zeit, gezeichnet durch die Pandemie, haben die Hoffnung und das Glück, eine enorme Bedeutung. So hoffe ich, lässt sich jeder einzelne Besucher darauf ein, in sich hineinzuhören und den Augenblick zu genießen. Die äußerst positive Resonanz der Gäste zeigt einmal mehr, dass diese Art von Show eine gute Wahl für Brixen ist! Die Licht- und Musikshow gehört in der Zwischenzeit zu den Traditionen der Brixner Weihnachtszeit“, so Huber.

Wer die einzigartige Show noch nicht live miterlebt hat, kann dies noch bis zum 6. Jänner nachholen. Täglich finden Shows um 17.30, 18.30, und 19.30 Uhr statt.