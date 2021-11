LIORA Light Musical feiert Premiere in Brixen

Brixen – Das neue, einzigartige Licht- und Musikspektakel LIORA, von den Machern von Solimans Traum, feierte am Donnerstagabend Premiere. Die Brixner Stadtverwaltung, Landespolitiker, Behördenvertreter, Mitglieder der Brixen Tourismus Genossenschaft, Sponsoren und Medienvertreter warteten gespannt auf die ersten Bilder der neuen Show. Bereits zum sechsten Mal präsentiert Brixen Tourismus eine neue exklusive Licht- und Musikshow in der malerischen Kulisse der Hofburg. In diesem Jahr unter besonderen Sicherheitsauflagen: begrenzte Besucherzahl, Einlasskontrolle mit Green Pass (ab 6. Dezember mit 2G Regel) und Maskenpflicht.

Nach der offiziellen Begrüßung durch die Veranstalter und den Bürgermeister wurde es dunkel in der Hofburg. Der Schnee wehte über die Berge und die Dächer der Stadt wurden weiß. Da brannten in der Hofburg die Feuer und in den Augen der Menschen leuchtete die Vorfreude auf das nahende Fest. Die Leute genossen ihre Zeit und amüsierten sich. Doch aus Angst diese schönen Momente und Erinnerungen zu verlieren, legten sie diese in schwere Kisten und verschlossen sie im Keller. Bald legte sich eine Decke der Dunkelheit auf die Welt und die Freude war aus den Gesichtern von Groß und Klein gewichen. Gerade als auch die Protagonistin Liora einen Moment der Finsternis erlebte, stieß sie auf eine wunderliche Figur, Monsieur TickTack, der dem Mädchen half, das verloren gegangene Glück wieder zu finden.

„Seit Monaten arbeitet das Team von Brixen Tourismus zusammen mit den Brixner Künstlerinnen und Künstlern an der Umsetzung des Light Musicals und wir sind dankbar und erleichtert, mit dieser Licht- und Musikshow einen Höhepunkt in der Weihnachtszeit für die Besucher schaffen zu dürfen“, freute sich der Präsident der Brixen Tourismus Gen. Markus Huber. Bürgermeister Peter Brunner betont, wie gerade in dieser von der Pandemie gezeichneten Zeit Hoffnung und Glück, die Themen der Show, eine besondere Bedeutung haben.

Geprägt und geschüttelt von einer Pandemie rückt das Thema der Zeit gerade jetzt und vor allem zu Weihnachten in all seinen Formen und Ausprägungen in den Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns. Unsere Gesellschaft ist im Allgemeinen eine von der Zeit und ihrem Verlauf besessene Gesellschaft. Unter diesem Gesichtspunkt ist die Zeit eine große Täuschung, die uns in der Vergangenheit verankert oder in die Zukunft projiziert, in der Illusion, jeden Augenblick zu verwalten. Wir haben das Gefühl, nie “rechtzeitig” zu sein oder nicht “genug Zeit” für das zu haben, was zu tun ist, und riskieren, die Freude am gegenwärtigen Augenblick zu verlieren. So geht das eigens für Brixen geschriebene Drehbuch der Frage nach, wie sinnvoll es ist, an einem Glück festzuhalten, wo Glück doch nicht gefangen genommen werden kann. So wie alles, hat auch das Glück und die Freude einen Lebenszyklus, der nicht künstlich verlängert werden kann.

Eine Brixner Produktion

Die ergreifende Geschichte wurde von Eva Kuen, eine der vielfältigsten Künstlerinnen Südtirols, verfasst. Sie führt auch die Regie des Light Musicals. Die zwei Hauptdarsteller des Märchens werden von den Brixner Schauspieler Viktoria Obermarzoner, Anna Fink, Peter Schorn und Emanuele Colombi interpretiert und gespielt. Komponiert wurde die Musik für diese fantastische Reise vom Komponisten und Wahl-Brixner Stephen Lloyd. Die mitreißende und gefühlvolle Musik wurde vom Haydn Orchester von Bozen und Trient mit Gastmusikern wie Manuel Randi und Mario Punzi gespielt und aufgenommen. Die Liedertexte stammen aus der Feder von Arno Dejaco, die sich poetisch und gefühlvoll mit der Musik verbinden. Die italienischen Texte sind teils Übersetzungen und teils Ergänzungen und wurden vom Multitalent, Musiker und Schauspieler Emanuele Colombi verfasst. Vera Stenico macht die Maske und Sieglinde Michaeler die Kostüme.

Das Light Musical begeistert die Besucherinnen und Besucher in Brixen. Die Show lässt mit seinen vielen Szenen, der magischen Musik und die Live-Aufführung der Schauspieler das Publikum wieder träumen. So verließen die Premierenbesucher mit strahlenden Augen den Innenhof der Brixner Hofburg.

Die Weihnachtsgeschichte wird bis zum 06.01.2022 täglich drei Mal im Innenhof der Hofburg live aufgeführt.

www.brixen.org/liora

Infobox:

Liora – Light Musical

Hofburg Brixen

Zeitraum: 25.11.2021 – 06.01.2022

Täglich: 17.30, 18.30 und 19.30 Uhr

Keine Show am 24. und 25. Dezember