Live-Auftritt im Fernsehen für Marlinger Stangenkäse

Marling – Medialer Höhepunkt des Projektes Marlinger Stangenkäse „Marnea“ war ein Live-Auftritt im Sender von Rai Südtirol.

Moderator Theo Hendrich lud die Maturanten Benjamin Hofer und Manuel Mussak von der LHF Kaiserhof in die Sendung, um ihr Maturaprojekt zu präsentieren. Nicht dabei sein konnte Manuel Schroffenegger, welcher Teil der Projektgruppe ist. Die Schüler erklärten, dass der Name Marnea die älteste Bezeichnung für Marling ist, dass es sich um einen Stangenkäse mit Schnittlöchern und guten Schmelzeigenschaften handelt und dass es diesen schon einmal bis in die 70er Jahre zu kaufen gab.

Außerdem besticht er wie ursprünglich mit einer klassischen schmierigen Rinde, welche ebenfalls gegessen werden kann. Zum Abschluss stellte sich Manuel Mussak noch einem kleinen Verkostungswettbewerb. Es ging darum, die Geschmacksrichtung verschiedener Eis mit verbundenen Augen zu erraten. Dabei hat der Kaiserhofschüler den ersten Platz erzielt. Tutor des Projektes war Walter Mairhofer, welcher gleichzeitig Deutsch- und Geschichtelehrer an der Hotelfachschule ist sowie Koordinator der Marlinger WeinKultur, welche dieses Projekt unterstützt hat.