Maggy Bags for Ukraine: 1.000 Euro gespendet

Meran – Am 8. März konnten im Stadttheater die von der Stadtgemeinde Meran dem Verein Human Rights International zur Verfügung gestellten Maggy Bags gegen eine freiwillige Spende erworben werden. Durch diese Aktion wurden insgesamt 1.000 gesammelt, die nun aus der Ukraine geflüchteten Frauen zu gute kommen.

In Rahmen der Veranstaltungen zum Tag der Frau fand am Dienstag (8. März) im Stadttheater die vierte Auflage des vom Referat für Chancengleichheit der Gemeinde Meran ins Leben gerufenen Mini-Festivals Women in Art Meran/o – Frauen in Szene/Che spettacolo di donne statt.

Auf dem Programm standen zwei Aufführungen des Schauspiels FrauenBilder mit Worten, Bildern und Musik von Sabine Ladurner, Claudia Bellasi und Helga Plankensteiner statt. Regie führte Magdalena Schwellensattl. Ausstattung: Christina Khuen. Projektionen: Cornelia Schöpf.

Vor und nach den Aufführungen konnten im Foyer des Stadttheaters die sogenannten Maggy Bags gegen eine freiwillige Spende erworben werden. Es handelt sich hierbei um die Taschen, die 2019 anlässlich der Feierlichkeiten zum 700-Jahre-Jubiläum des Geburtsjahres von Margarete von Tirol im Auftrag der Stadtgemeinde Meran angefertigt worden sind.

Diese wurden von der Stadtverwaltung dem Verein HRI (Human Rights International) für einen wohltätigen Zweck zur Verfügung gestellt: Mit den Spenden (insgesamt 1.000 Euro) werden ukrainische Frauen unterstützt, die in Südtirol Zuflucht vor dem Krieg gefunden haben.