“Mal mir einen Wein!”

Neustift – Der Verkauf von Weinen mit einzigartigen Etiketten, die von den Bewohnern der Seeburg, einer sozialen Einrichtung für Menschen mit Behinderungen in Brixen, gestaltet wurden, lockte am Samstag zahlreiche Besucher zur Benefizveranstaltung ins Kloster Neustift.

Die Weine stammen aus der Kellerei Kloster Neustift, und jedes Etikett der Sonderabfüllung des Sylvaners wurde von Hand gefertigt und ist somit ein Unikat. Prälat Eduard Fischnaller erklärte bei der Präsentation des Projekts im Innenhof des Stiftsmuseums: “Wir wollen die Menschen in der Seeburg unterstützen und ihnen eine gewisse Sichtbarkeit geben.”

Der Verkaufspreis des Sylvaners der Sonderedition ist etwas höher als üblich, denn von jedem verkauften Wein gehen fünf Euro als Spende an die Seeburg. Carmen Messner, die Leiterin der Seeburg, äußerte sich dazu: “Einrichtungen wie die Seeburg leisten ihre Arbeit im Stillen. Umso mehr freuen wir uns, mit dem Kloster zusammenzuarbeiten und etwas mehr in die Öffentlichkeit zu treten. Ich bin stolz auf die Menschen, die wir begleiten. Die Weinetiketten sind mit Hingabe, Liebe zum Detail und viel Herzblut entstanden.”

Die Veranstaltung am Samstag erfreute sich bei warmem Herbstwetter großer Beliebtheit, und viele Menschen kamen, um den Wein zu kaufen. Die Freundinnen und Freunde der Seeburg und des Klosters genossen herbstliche Spezialitäten und lauschten den Klängen von Peter Burchia an der Gitarre und Simon Guichard an der Trompete. Prominente Gäste wie die ehemalige Gesundheitslandesrätin Martha Stocker, Landesrat Philipp Achammer sowie die Landtagsabgeordneten Helmut Tauber und Christian Egartner waren ebenfalls anwesend.

Die “Seeburger Weine” sind, solange der Vorrat reicht, in der Enothek des Stiftes Neustift erhältlich.