Maranatha-Glaubensabend am 31. Jänner 2019

Bozen/Brixen – Am kommenden Dienstag, 31. Dezember, bieten Jugendseelsorge und

Berufungspastoral der Diözese Bozen-Brixen einen besonderen Maranatha-

Glaubensabend an: Um 22.30 Uhr treffen sich Jugendliche und junge

Erwachsene im Brixner Priesterseminar, um mit religiösem Impuls, Austausch

in der Gruppe und Anbetung das neue Jahr zu beginnen. Alle Interessierten sind

herzlich eingeladen.

Bei den Maranatha-Glaubensabenden treffen sich junge Christen, um einander im

Glauben zu stärken, mehr über die Frohe Botschaft Jesu zu erfahren und gemeinsam zu

beten und zu singen. „In diesem Arbeitsjahr beschäftigen wir uns mit dem Thema ‚Unser

Glaube‘. Hauptaugenmerk sind das gemeinsame Gespräch und der Austausch, das Gebet mit Lobpreis- und neugeistlichen Liedern, Momente der Stille und des Gebets vor dem Allerheiligsten. Auch das Sakrament der Versöhnung darf nicht fehlen“, erklärt Michael Horrer von der Arbeitsgruppe Glaubensabende.

Ein besonderer Glaubensabend findet zum Jahreswechsel im Priesterseminar in Brixen

statt. Am kommenden Dienstag, 31. Dezember, kommen Jugendliche und junge

Erwachsene ab 22.30 Uhr (und bis ein Uhr) zusammen, um einen dankbaren Blick zurück auf das abgelaufene Jahr und einen hoffnungsvollen Blick auf das kommende Jahr zu werfen.

Der Maranatha-Abend im Priesterseminar steht unter dem Motto „A nuies Johr

fongt oun! Mit Gottes Hilfe durchs Jahr!“. Dazu sind alle interessierten Jugendlichen und

alle jungen Erwachsenen herzlich eingeladen.

Das Projekt Maranatha ist vom Referat für Kinder- und Jugendseelsorge und dem Referat für Berufungspastoral der Diözese auf den Weg gebracht worden.