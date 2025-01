Matura 2025: Prüfungsfächer stehen nun fest

Von: mk

Bozen – Am heutigen 29. Jänner 2025 haben das Unterrichtsministerium und die Deutsche Bildungsdirektion auf Landesebene die Fächer der staatlichen Abschlussprüfung 2025 veröffentlicht. Die Prüfungen beginnen am 18. Juni 2025.

Die Entscheidung darüber, in welchen Fächern die rund 2700 Maturakandidatinnen und Maturakandidaten der deutschsprachigen Oberschulen und Berufsschulen die zweite schriftliche Prüfung ablegen beziehungsweise von externen Kommissionsmitgliedern geprüft werden, ist gefallen. In Südtirol umfasst der Prüfungsablauf drei schriftliche Prüfungen und ein mündliches Prüfungsgespräch. Die schriftlichen Prüfungen werden in den Fächern Deutsch, einem schultypspezifischen Fach sowie Italienisch als Zweitsprache abgenommen. Definiert wurden nun auch jene schultypspezifischen Fächer, die bei der staatlichen Abschlussprüfung 2025 an den deutschsprachigen Oberschulen Gegenstand der zweiten schriftlichen Prüfung sein werden sowie jene, die an den deutschsprachigen Schulen der Oberstufe von den externen Mitgliedern der Maturakommissionen geprüft werden.

Zweite schriftliche Arbeit in schultypischem Fach

An den Oberschulen ist auch in diesem Schuljahr jeweils ein schultypspezifisches Fach Gegenstand der zweiten schriftlichen Prüfung. So ist beispielsweise am Klassischen Gymnasium Latein schriftliches Prüfungsfach, im Realgymnasium Mathematik oder an der allgemeinen Fachrichtung der Wirtschaftsfachoberschule Betriebswirtschaft. An den Technologischen Fachoberschulen sind es je nach Fachrichtung unterschiedliche technische Fächer.

Die Fächer der zweiten schriftlichen Maturaprüfung 2025 der deutschsprachigen Schulen der Oberstufe Südtirols sind im Detail in der Anlage aufgelistet.

So wie im vorigenJahr bezieht sich auch heuer die zweite schriftliche Prüfung der staatlichen Abschlussprüfung an den Schulen der Berufsbildung auf verschiedene fachrichtungsbezogene Themenbereiche, die in sogenannten Referenzrahmen festgelegt sind.

Staatliche Abschlussprüfung beginnt am Mittwoch, 18. Juni

Für die Schülerinnen und Schüler beginnt die staatliche Abschlussprüfung am Mittwoch, 18. Juni 2025, mit der ersten schriftlichen Prüfung aus Deutsch. In den zwei Tagen zuvor, ab Montag, 16. Juni 2025, halten die Prüfungskommissionen ihre Vorkonferenzen ab. Bis spätestens 10. Juli 2025 werden alle Prüfungskommissionen ihre Arbeit abgeschlossen haben.