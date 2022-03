Maturanten zeigen den “Club der toten Dichter”

Brixen – Nun dauert es nicht mehr lange: Der 6. März, Tag der öffentlichen Premiere des Maturatheaters „Der Club der toten Dichter“ im bischöflichen Gymnasium Vinzentinum in Brixen rückt näher.

Worum es geht: Als neuer Englischlehrer kommt John Keating an die traditionsbewusste Welton Academy, ein EliteInternat. Schon bald eröffnet er den Schülern mit seinen ungewöhnlichen Lehrmethoden die mannigfaltige Welt der Dichtung, enthüllt nicht nur die Schönheit der Sprache, sondern auch die Bedeutung des Augenblicks. Angeregt von Mr. Keating, lassen so der junge Neil Perry und seine Freunde den Club der toten Dichter wiederaufleben. Die geheimen Treffen der Gruppe sind eine Möglichkeit, sich – wenn auch nur für kurze Zeit – der strikten Internatsordnung zu entziehen, frei denken und fühlen zu können. Doch mit Argwohn beobachten Schulleitung und Eltern die Entwicklung im Internat. Muss das Wagnis scheitern? Werden sich die Jungen durchzusetzen vermögen?

Regie: Gerd Weigel

Aufführungen:

So. 06.03.2022, 18.00 Uhr (Premiere)

Sa. 12.03.2022, 20.00 Uhr

So. 13.03.2022, 18.00 Uhr

Do. 17.03.2022, 20.00 Uhr

Sa. 19.03.2022, 20.00 Uhr

So. 20.03.2022, 18.00 Uhr

Fr. 25.03.2022, 20.00 Uhr

Sa. 26.03.2022, 20.00 Uhr

So. 27.03.2022, 14.00 Uhr

Aufführungsort: Bischöfliches Institut Vinzentinum, Brixen

Eintritt: freiwillige Spende

Platzreservierungen: Tel. 376 029 46 16 / theater@vinzentinum.it

Für den Einlass gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen