Mehr als 1.000 Menschen begeistern sich an unibz für Wissenschaft

Bozen – Viele Familien mit Kindern, aber auch Erwachsene und Jugendliche strömten am Freitagabend auf den Campus in der Bozner Innenstadt, um das Wissenschaftsfestival der unibz zu besuchen. An 33 Stationen konnten sie in spielerischen und interaktiven Aktivitäten in die Welt der Forschung einzutauchen und sich direkt mit Forschenden der Universität austauschen.

Das Ziel lautete, für die Wissenschaft zu begeistern. Und es wurde erreicht, bezeugen die Bilder des Wissenschaftsfestivals „Science Live“. Mehr als tausend Teilnehmende füllten am Freitag, den 6. Oktober, die Gänge des Bozner Campus der unibz. Und wer die Hingabe erlebte, mit der viele Kinder und Jugendliche dort mit Professoren und Forschern sprachen und spielten, kann davon ausgehen, dass so manche von ihnen in Zukunft an der Stelle stehen werden.

Von 16 bis 22 Uhr konnten sich Familien mit Kindern, Erwachsene und Jugendliche mit Forschenden austauschen und an Experimenten und spielerischen, interaktiven Aktivitäten beteiligen. So konnten auch junge Menschen an den Wert der Forschung herangeführt werden, die an den fünf Fakultäten und an den Kompetenzzentren der Universität durchgeführt wird und eine breite Palette von Themen abdeckt: von der Künstlichen Intelligenz bis zu Klima, von der Stadtplanung über die Nutztierhaltung bis zur Sprache.

Unterteilt wurden die 33 interaktiven Stationen in acht thematische Inseln im Erdgeschoss und im ersten Stock des Hauptgebäudes sowie im Fablab und in der Smart Mini Factory in der Rosministraße. An diesen Stationen konnten kleine wie große Besucherinnen und Besucher aus erster Hand erfahren, wie in der Welt der Forschung nach Lösungen und Strategien gesucht wird, um die komplexen Veränderungen und Herausforderungen zu bewältigen, die die Welt von heute und die nahe Zukunft prägen.