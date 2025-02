“Mehrwert für Studiengang Blasorchesterleitung”

Von: mk

Bozen – Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Südtirol, Italien, Österreich, Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika haben sich in diesen Tagen beim ersten Bozner Dirigentenforum weitergebildet.

Beim Abschlusskonzert der neun Teilnehmer, darunter eine Frau, der Meisterklasse mit Professor Laszlo Marosi und der Militärmusik Niederösterreich wurde am 14. Februar der neue Kooperationsvertrag zwischen dem Bozner Konservatorium, dem Verband Südtirol Musikkapellen VSM und der Österreichischen Militärmusik vorgestellt, in Anwesenheit von Landeshauptmann Arno Kompatscher und Oberst Adolf Obendrauf in Vertretung des österreichischen Verteidigungsministeriums und des Landes Niederösterreich.

“Die bereits sehr gute Zusammenarbeit über die Landesgrenzen hinweg zwischen dem Bozner Konservatorium Monteverdi und der Militärmusik Niederösterreich gilt es wertzuschätzen und zu pflegen”, unterstreicht Landeshauptmann Arno Kompatscher: “Gerne wird das Land Südtirol diese weiterhin unterstützen, bringt sie doch einen entscheidenden Mehrwert für den Bachelor- und Master-Studiengang Instrumentierung für Blasorchester und Blasorchesterleitung am Bozner Konservatorium.”

“Das Land Südtirol unterstützt die Zusammenarbeit des Bozner Konservatoriums mit der Militärmusik Niederösterreich indirekt über den ordentlichen Beitrag, der dem Konservatorium jährlich über das Landesamt für Wissenschaft und Forschung gewährt wird”, erläutert Bildungslandesrat Philipp Achammer.

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit begann mit Studienreisen des Konservatoriums Bozen nach Niederösterreich, um den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Studiengangs Blasorchesterleitung Dirigat-Proben mit der Militärmusik Niederösterreich, einem Berufsblasorchester, zu ermöglichen. In Folge kontaktierte die Landeshauptfrau Niederösterreichs Johanna Mikl-Leitner Landeshauptmann Kompatscher und hob hervor, dass sie eine dauerhafte Zusammenarbeit zwischen dem Konservatorium und der Militärmusik sehr befürworten würde. Nun wurde diese Synergie konsolidiert.