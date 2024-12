“Mein Lebenssinn – Wo will ich hin?”

Vortrag mit dem Psychologen Oskar Außerer am 12. Dezember in Karneid

Karneid – Wo komme ich her? Wo will ich hin? Das sind die zentralen Lebensfragen, mit der sich jede und jeder früher oder später sehr stark beschäftigt. Um eine zufriedenstellende Antwort auf diese Fragen zu finden, muss man sich aber zunächst über eines klar werden: Wer bin ich eigentlich? Wie man das für sich persönlich klären kann, das zeigt der Psychologe Oskar Außerer bei einem Vortragsabend im Rahmen der Veranstaltungsreihe ICH am Donnerstag, 12. Dezember um 19.30 Uhr im Haus der Dorfgemeinschaft in Karneid auf.

Was gibt meinem Leben einen Sinn? Das ist die Frage, mit der sich jede und jeder früher oder später beschäftigen (muss). „Denn wenn auch viele Menschen ihren Lebenssinn mit einem beruflichen Erfolg gleichsetzen, so merken die meisten früher oder später, dass dieser zwar wichtig, aber nicht unerlässlich ist“, sagt der Psychologe Oskar Außerer. Bei dem zweiten Vortragsabend im Rahmen des Projektes ICH der Gemeinde Karneid am Donnerstag, 12. Dezember um 19.30 Uhr im Haus der Dorfgemeinschaft in Karneid wird Außerer aufzeigen, wie man die Kernfrage der menschlichen Existenz konkret angehen und herausfinden kann, wofür es sich zu leben lohnt – um sich glücklicher, zufriedener und erfüllter zu fühlen.

Oskar Außerer ist Psychologe mit besonderem Interesse für Naturheilverfahren. Außerer war u.a. maßgebend mitbeteiligt am Aufbau der Abteilung Komplementärmedizin am Krankenhaus Meran und ist ehemaliger Leiter des ZDN (Zentrum zur Dokumentation von Naturheilverfahren). Weitere seiner Arbeitsschwerpunkte sind die Themen Mobbing, Organisationsentwicklung und Stress. Oskar Außerer ist außerdem federführend an den Gesundheitsprojekten der Gemeinde Karneid beteiligt.