Meran: Neugewählter Kindergemeinderat ins Amt eingeführt

Meran – Gestern Abend kamen die 48 neu gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Meraner Mädchen und Jungen im Rathaus zu ihrer ersten offiziellen Sitzung zusammen. Dabei wurden sie von Bürgermeister Dario Dal Medico, Stadträtin Emanuela Albieri und Stadtrat Stefan Frötscher feierlich in ihr Amt eingeführt.

“Dies ist ein wichtiger Moment für Euch alle, denn er bringt Euch näher an das demokratische Leben unserer Gemeinschaft heran, so wie er auch für uns wichtig ist, die wir jeden Tag in unserer institutionellen Rolle aufgerufen sind, die Stadt zu verwalten und uns um alle ihre Bestandteile zu kümmern, auch und vor allem im Interesse der künftigen Generationen”, erklärte der Bürgermeister in seiner kurzen Ansprache zur Begrüßung der neu gewählten Vertreterinnen und Vertreter der jüngsten Meraner Bürger.

Das Projekt Kindergemeinderat wird von der Stadtgemeinde Meran in Zusammenarbeit mit dem Jugendtreffpunkt Cilla und dem Jugenddiest Meran unterstützt. Die jungen Rätinnen und Räte, die in allen Meraner Grund- und Mittelschulen demokratisch gewählt und von vier Pädagoginnen und Pädagogen aus den beiden Sprachgruppen begleitet werden, treffen sich während des Schuljahres monatlich, um Projekte und Initiativen zu diskutieren und zu beschließen, die dann der Stadtregierung vorgelegt werden.