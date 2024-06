Meraner Festspiele 2024: Premiere am 28. Juni mit Freilicht-Uraufführung von „Brot“

Von: luk

Meran – Die Meraner Festspiele setzen seit ihrer Gründung im Jahr 2018 auf Uraufführungen – so auch in diesem Jahr. Zu sehen ist die neue Festspielversion des preisgekrönten Dramas „Brot” vom 28. Juni bis 20. Juli auf dem Festspielareal oberhalb der Gärten von Trauttmansdorff.

Erst kürzlich konnte sich das Team der Meraner Festspiele über eine ganz besondere Auszeichnung ihres jungen Festspielpräsidenten, Philipp Genetti, freuen, der für sein herausragendes Engagement für die Südtiroler Theaterliteratur mit der Gesamttiroler Verdiensturkunde für „Glanzleistung im jungen Ehrenamt” von den Vertretern der Länder in der Europaregion Tirol ausgezeichnet wurde.

Bei den Meraner Festspielen laufen derzeit die Endproben für die Freilicht-Uraufführung des Schauspiels „Brot“, die bei der Premiere am 28. Juni erstmals präsentiert wird. Es ist die siebte Uraufführung in Folge, die heuer im Rahmen der „Initiative für Ur- und Erstaufführungen“ auf die Freilichtbühne kommt. Das wäre ohne den unermüdlichen Einsatz des gebürtigen Meraner Kulturschaffenden Genetti, wohl gar nicht erst zustande gekommen.

Als Mitbegründer dieser außergewöhnlichen Initiative hat Genetti in den vergangenen Jahren wesentlich dazu beigetragen, dass neue zeitgenössische Theaterliteratur in Südtirol entsteht und eine Plattform findet. Und so erlebten die Meraner Festspiele seit 2018 unter seiner Präsidentschaft einen bemerkenswerten Aufschwung, wobei Tausende von Besuchern aus ganz Südtirol jährlich zu den Aufführungen kamen, um diese authentischen Schauspiele zu erleben.

Sieben Jahre „Initiative für Ur- und Erstaufführungen“

Diese „Initiative für Ur- und Erstaufführungen“ begann 2017 mit der Uraufführung des Schauspiels „Die Verfolgten“ auf Schloss Tirol. Doch erst durch die Gründung der Meraner Festspiele im Jahr 2018 konnten jedes Jahr weitere Uraufführungen gezeigt werden. Im Einzelnen waren dies: „Die Erbinnen“ (2018), „Die Präsidenten“ (2019), „Die Großen von gestern“ (2021), „Die Wölfe“ (2022), „Die Widerspenstigen“ (2023) bis zur diesjährigen Festspielversion des preisgekrönten Schauspiels „Brot“.

Festspielversion von „Brot“ verspricht packendes zeitgenössisches Freilichttheater

„Brot“ ist ein aufwühlendes Drama zeitgenössischen Südtiroler Dramatik und wurde von dem renommierten Tiroler Dramatiker Luis Zagler für die „Meraner Festspiele 2024“ geschrieben. In der Originalversion wurde das Stück bei den bekannten Tiroler Volksschauspielen mit großer Begeisterung aufgenommen. Das Stück handelt von der Abwanderung der Bergbauern. Ein Thema, das auch für Südtirol brisant. Regie führt Judith Keller, Regieassistent ist Julian Rohrmoser, Regie-Student am Max Reinhard Seminar in Wien. Diese Freilichtaufführung der Meraner Festspiele verspricht nicht nur ein spannend, authentisches Theatererlebnis im Stil eines griechischen Dramas zu werden, sondern ist auch spannend wie ein Krimi.

In den Hauptrollen sind renommierte Tiroler Profischauspieler zu erleben, wie Evelyn Plank und Elmar Drexel. Beide Schauspieler sind durch ihre Auftritte in TV-Serien, wie „Bulle von Tölz“, „Bergdoktor“, „Die Rosenheim-Cops“, „Tatort“, „Polizeiruf 110“, „Der Winzerkönig“ einem breiten Publikum bekannt. Der Chor ist mit bekannten Darstellern auch dem Südtiroler Volkstheater besetzt, wie Oliver Pezzi (Pustertal, Sterzing), Sabrina Waldner (Meran), Maria Theresia Platter (Burgstall) und Robert Zingerle (Meran). Die Freilichtaufführungen finden in der malerischen Kulisse oberhalb der Gärten von Schloss Trauttmansdorff statt, direkt neben der bekannten Meraner Hochzeitskirche St. Valentin.

Festspielbesucher können an den Aufführungsabenden auf den oberen Parkplätzen der Gärten von Trauttmansdorff kostenlos parken. Die Aufführungsabende beginnen für viele der Besucher mit einem gemütlichen Beisammensein auf dem Festspielareal ab 19.00 Uhr zu dem das Team der Meraner Festspiele kleine Südtiroler Gerichte und Getränke serviert. Beginn der Aufführungen ist um 21.00 Uhr.

Schauspiele der Meraner Festspiele jetzt auch als Buch erhältlich

Wer sich für die Texte der bisherigen Aufführungen der Meraner Festspiele interessiert, hat jetzt die Gelegenheit dazu. In der Buchreihe zu den Meraner Festspielen ist kürzlich im Universitätsverlag Michael Wagner in Innsbruck das Buch „Die Wölfe“ erschienen. Neben dem Theatertext enthält dieses Buch auch interessante Fachbeiträge des bekannten Schweizer Wolfsexperten Marcel Zürcher und des Geschäftsführers des Südtiroler Jagdverbandes Benedikt Terzer.

Ticketvorverkauf läuft an

Tickets für die diesjährigen Freilichtaufführungen der Meraner Festspiele vom 28. Juni bis 20. Juli 2024 sind entweder online unter www.meranerfestspiele.com, über das Reservierungsportal unter ticket.meranerfestspiele.com oder telefonisch unter der Ticket-Hotline +39 0473 428 388 erhältlich.