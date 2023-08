“Mini Many Languages”: Sprachen entdecken mit Sagapò

Bozen – Der Kulturverein Sagapò organisiert sechs neue Treffen zwischen Meran und Bozen, um den Kindern die Sprachen der Region näher zu bringen.

Anknüpfend an den Erfolg der Frühjahrsausgabe bietet der Kulturverein Sagapò sechs neue Termine mit “Mini Many Languages” an, einem originellen Projekt, das Kindern und ihren Familien die in unserem Gebiet gesprochenen Sprachen näher bringen soll. Die Initiative, die mit Unterstützung des Amtes für Zweisprachigkeit und Fremdsprachen der Autonomen Provinz Bozen organisiert wird, findet vom 29. August bis 20. September 2023 in den Stadtparks von Bozen und Meran statt.

Die Formel ist einfach, aber wirkungsvoll: zwei Erzähler, ein Maskottchen – der Teddybär Zac -, Stimme, Gesang, Bewegung und viele Bücher in vielen verschiedenen Sprachen. Die Techniken des Theaters und des Tanzes verschmelzen zu einer Erzählung, die Jung und Alt verzaubert und ihnen auf einfache, aber wirkungsvolle Weise neue Klänge und unbekannte Kulturen näher bringt.

Jedes Treffen, das etwa 45 Minuten dauert, wird von professionellen Geschichtenerzählern oder Schauspielern und/oder Muttersprachlern geleitet, die Bücher aus den Stadtbibliotheken, dem Mehrsprachenzentrum in Bozen und der Mehrsprachigen Mediathek in Meran zur Unterstützung verwenden. Auf diese Weise können diejenigen, die ihre Sprachreise zu Hause fortsetzen möchten, dies mit Hilfe der Bibliotheksausleihe tun.

Dieser zweiten “round” im Spätsommer/Frühherbst bietet Französisch, Deutsch, Arabisch und Englisch an, und zwar nach folgendem Schema:

29/08 – Bozen, Firmian Park (Französisch)

05/09 – Bozen, Ducale Park (Deutsch)

12/09 – Bozen, Ortlerpark, Ortlerstraße (Arabisch)

13/09 – Meran, Spielplatz der evangelischen Kirche, Passerpromenade (Englisch)

19/09 – Bozen, Pompei-Park, Roenstraße (Englisch)

20/09 – Meran, Spielplatz der evangelischen Kirche, Passerpromenade (Arabisch)

Alle Treffen finden um 16.30 Uhr statt. Bei Regen werden sie auf Donnerstag (Bozen) oder Freitag (Meran) derselben Woche verschoben.

“Mini Many Languages” ist ein Projekt zur sprachlichen Annäherung, das vom Kulturverein Sagapò mit Unterstützung des Amtes für Zweisprachigkeit und Fremdsprachen (Abteilung für italienische Kultur) der Autonomen Provinz Bozen organisiert wird. Mit Sagapò arbeiten zusammen: der Kulturverein Zaituna, die Sozialgenossenschaft Officine Vispa, der Kulturverein Trait d’Union.

Für weitere Informationen: SAGAPÒ APS Via delle Fucine 2 – 39100 Bozen – www.sagapoteatro.com – sagapo.teatro@hotmail.com – Tel 3518242021.