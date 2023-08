Missionaretreffen 2023 am 29. August in Maria Trens

Das Missionaretreffen 2022 fand im Ursulinenkloster in Bruneck statt - dzbz

Maria Trens – Das traditionelle Missionaretreffen findet heuer am Dienstag, 29. August 2023, in Maria Trens im Wipptal statt. Das Treffen bietet alljährlich im Sommer einen Raum für Gemeinschaft und Austausch mit den Missionaren und Missionsschwestern, die sich auf Heimaturlaub befinden. Auch Bischof Ivo Muser nimmt heuer wieder am Missionaretreffen teil.

Das traditionelle Treffen der Missionare auf Heimaturlaub hat sich in den letzten Jahren ausgeweitet: Zu den Teilnehmenden zählen neben den „aktiven“ Missionaren viele heimgekehrte Missionare und Ordensschwestern, Priester und Schwestern aus dem Ausland, die nun in Südtirol wirken und einige Jugendliche, die Freiwilligeneinsätze in Afrika hinter sich haben.

Das Missionaretreffen, das am Dienstag, 29. August 2023, von 9.00 bis 16.00 Uhr im Vereinshaus von Trens stattfindet, wird von den Grußworten des Bischofs eröffnet, dann folgt ein Bericht aus dem Missionsamt, eine Vorstellrunde, die Berichte der Missionare auf Heimaturlaub und der Missionare aus dem Ausland, die hier in der Diözese wirken. Abgeschlossen wird das Missionaretreffen am Nachmittag mit einer Vesper.