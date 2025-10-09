Mit nur elf Jahren: Pustertalerin veröffentlicht Fantasyroman

Von: Ivd

Stegen/Bruneck – Eine elfjährige Autorin aus dem Pustertal sorgt für Aufsehen: Clara Unterberger hat kürzlich ihren ersten Roman veröffentlicht. „Runa Lumari“ heißt das Fantasybuch, das die junge Schriftstellerin bereits im Alter von zehn Jahren verfasste – und pünktlich zu ihrem elften Geburtstag herausbrachte.

Die Geschichte dreht sich um ein mutiges Mädchen, das sich in einer magischen Welt voller Geheimnisse und Abenteuer behaupten muss. Clara entwickelte nicht nur die Handlung und den Text selbst, sondern fertigte auch die Illustrationen an – ein Gesamtkunstwerk aus Kinderhand.

Inspiration aus dem Märchental

Die junge Pustertalerin lebt mit ihrer Familie in der Region und schöpft ihre Inspiration aus der Natur und den Geschichten ihrer Heimat. Tiere, Bücher und das Schreiben gehören zu ihren großen Leidenschaften.

„Runa Lumari“ zeigt eindrucksvoll, welche Kreativität und Ausdruckskraft in jungen Menschen stecken kann. Dass ein Kind in diesem Alter ein komplettes Buch von der Idee bis zur Veröffentlichung realisiert, ist außergewöhnlich und verdient Anerkennung.

Die Veröffentlichung hat nicht nur Claras Familie begeistert, sondern stößt auch bei Lesern auf positive Resonanz. Ob die elfjährige Autorin weitere Bücher plant, bleibt abzuwarten – das Talent dafür hat sie jedenfalls bereits unter Beweis gestellt.