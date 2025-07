Mitarbeitende im Sozialen erwartet umfangreiches Weiterbildungsangebot

Von: mk

Bozen – Palliative Care in den Seniorenwohnheimen, Medienkompetenz in der Arbeit mit Jugendlichen, Grundkurs oder Fortgeschrittenenkurs für Gebärdensprache oder Kommunikationsmöglichkeiten mit Menschen mit Demenz: Das Kursangebot der Abteilung Soziales ist auch in anstehenden Herbst wieder dicht gefüllt. Organisiert wird das Programm gemeinsam mit mehreren Bildungsanbietern, es richtet sich an hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der (privaten und öffentlichen) Sozialdienste ebenso wie an interessierte, ehrenamtlich sozial engagierte Bürgerinnen und Bürger.

“Die Aus- und Weiterbildung soll die hohe Qualität der Sozialdienste sicherstellen und ein bedarfsorientiertes, ansprechendes Programm für im Sozialwesen Tätige bieten. Dabei sind die Zufriedenheit der Teilnehmenden, deren berufliche Motivation und das lebenslange Lernen wichtige Leitlinien an denen wir uns orientieren”, hebt Amtsdirektorin Verena Moser hervor.

Zu den Schwerpunkten für das Jahr 2025 zählen darum unter anderem die aktive Informations-, Beratungs- und Mediationstätigkeit für Betroffene und für alle Bürgerinnen und Bürger, die Sozialraumorientierung (sprich: Vernetzung und fachübergreifende Zusammenarbeit) oder das personenzentrierte Handeln.

Wer einen detaillierten Einblick in das Weiterbildungsprogramm haben möchte, informiert sich entweder online auf dem Landeswebportal im Bereich Soziales oder ei den jeweiligen Bildungspartner. Dort erfolgt auch die Anmeldung zum jeweiligen Angebot. Für hauptamtlich Mitarbeitende sind zudem Bildungscredits vorgesehen.