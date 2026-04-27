Mittelalterfest auf Schloss Tirol steht an

Von: luk

Dorf Tirol – Das zweitägige Mittelalterfest auf Schloss Tirol am 2. und 3. Mai bietet ein vielfältiges Programm mit Ritterkämpfen, Musik, Tanz, Spielen, Marktständen und kulinarischen Spezialitäten.

Seit vielen Jahren veranstaltet das Südtiroler Landesmuseum für Kultur- und Landesgeschichte – Schloss Tirol gemeinsam mit dem Tourismusverein Dorf Tirol das Mittelalterfest. Während es früher im August stattfand, wurde es vor zwei Jahren in den Frühling verlegt und wird heuer erstmals an zwei Tagen ausgetragen und zwar am 2. und 3. Mai.

Ganz im Zeichen des Mittelalters erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm: Ritterkämpfe der Ritter von Andrian, mittelalterliche XXL-Holzspiele, Musik der Medieval Minstrels sowie Darbietungen der Tänzerinnen „Perlen des Orients“. Zahlreiche Marktstände laden dazu ein, ins Leben vergangener Zeiten einzutauchen.

Auch kulinarisch wird einiges geboten: Braciere Medievale verwöhnt mit Spezialitäten wie Rittersuppe und Grillspezialitäten. Dazu werden Gewürzwein und frisch gebrautes Bier der Brasseria della Palude gereicht. Die Vorburg verwandelt sich in eine große Spielwiese mit mittelalterlichen XXL-Holzspielen, begleitet von passender Live-Musik. Ein besonderes Highlight sind und bleiben jedoch die Schwertkämpfe der Ritter von Andrian.

Während des Festes ist das gesamte Schloss geöffnet. Mit etwas Glück lässt sich zudem ein Einblick in die Welt der Falknerei gewinnen.

Das Mittelalterfest findet – bei jeder Witterung – jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr statt. Der Eintritt beträgt zehn Euro. Das Familienticket kostet 20 Euro (zwei Erwachsene mit Kindern unter 16 Jahren), das „Mini“-Familienticket zehn Euro (eine erwachsene Person mit Kindern unter 16 Jahren).