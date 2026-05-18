Musikschule Gadertal feiert 50-jähriges Bestehen

Von: mk

­Abtei – 50 Jahre Musikschule Gadertal wurden am 16. Mai mit einem Festkonzert im Kulturhaus in Stern gefeiert: Nach der Eröffnung des Konzertes durch die Blasmusikkapelle aus Schülerinnen und Schülern und ehemaligen Schülern der Musikschule begrüßte Musikschuldirektor Raimund Pitscheider die Ehrengäste und Konzertbesucher: Dekan Jakob Willeit, die Bürgermeister des Tales, den Direktor für ladinische Bildung und Kultur André Comploi, Landesmusikschuldirektorin Alexandra Pedrotti, den ladinischen Schulamtsleiter Heinrich Videsott, den ersten Direktor der Musikschule Gadertal Lois Ellecosta und Pfarrer Iaco Ploner, der zu den Initiatoren der Musikschule Gadertal zählt. Moderiert wurde die Veranstaltung vom Vizedirektor der Musikschule Renzo Huber. Mit Stolz, hieß es, blicke die Musikschule Gadertal auf ein halbes Jahrhundert zurück, in dem sie Generationen von Musikbegeisterten inspiriert und gefördert hat.

Der Direktor für ladinische Bildung und Kultur André Comploi verwies in seiner Rede auf die exzellente Zusammenarbeit zwischen dem ladinischen Bildungsbereich und der Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule und hob die Wichtigkeit der musikalischen Bildung für die Jugend hervor.

Lois Ellecosta, von 1976 bis 1987 erster Direktor der Musikschule, erzählte von den schwierigen Anfängen und den Herausforderungen der ersten Jahre. Er nannte auch viele Lehrpersonen, die sich in den ersten Jahren besonders verdient gemacht haben.

In einem Klavierduo mit Schülern der ersten Jahre der Musikschule war der heutige Direktor der Musikschule Raimund Pitscheider zu hören. Der Schulchor und das Orchester unter der Leitung von Bruno Rives trugen ein Revival eines Liedes aus den ersten Jahren der Musikschule und zwei für den Anlass arrangierte ladinische Lieder vor. Die aktuellen Lehrpersonen traten mit einem Lehrerchor mit einem ladinischen Lied, einem Klaviertrio und einem Bläseroktett auf die Bühne. Inklusion spielt auch in der Musikschule Gadertal eine zentrale Rolle: Schüler mit besonderen Bedürfnissen spielten im Blockflötenensemble gemeinsam mit anderen Blockflötenschülern Beethovens Ode an die Freude. Gitarrenschüler Mark Planischeck überraschte mit der Fantasie 5th Symphony Untitled Solo von Beethoven/Patrzalek; es folgten Darbietungen der Perkussionsschüler und eine Gruppe mit Steirischer Harmonika.