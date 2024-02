Musikunterricht an italienischer Schule: Neuer lehrbefähigender Kurs

Bozen – Die Landesregierung hat heute die Einrichtung eines lehrbefähigenden Ausbildungslehrgangs für Musiklehrpersonen an italienischsprachigen Schulen in Kooperation mit dem Konservatorium genehmigt.

Eine wichtige Neuigkeit für angehende Musik- und Instrumentallehrpersonen an italienischsprachigen Bildungseinrichtungen gibt es aus der heutigen Landesregierungssitzung zu vermelden. Auf Vorschlag des italienischen Bildungslandesrats Marco Galateo hat die Landesregierung der Einrichtung eines lehrbefähigenden Ausbildungslehrgangs im Einvernehmen mit dem Konservatorium “Claudio Monteverdi” in Bozen zugestimmt und die Rahmenbestimmungen dafür genehmigt: Demnach wir der Lehrgang 60 ECTS umfassen. Nach erfolgreichem Abschluss erwerben die Absolventinnen und Absolventen die Lehrbefähigung für die Wettbewerbsklassen A-30 (Musik – Mittelschule und Oberschule), A-55 (Musikinstrument – Oberschule) und A-56 (Musikinstrument – Mittelschule, das zum Unterricht an den Mittel- und Oberschulen staatlicher Art in italienischer Sprache und an der Landesmusikschule in italienischer Sprache “Antonio Vivaldi” befähigt.

Landesrat Galateo unterstreicht die Bedeutung der musikalischen Bildung: Diese sei eine Säule, auf der eine Zukunft voller Kultur und Innovation aufbauen könne. “Mit dem neuen lehrbefähigenden Ausbildungslehrgang, festigen wir die Qualität der musikalischen Bildung in unserem Land weiter und sorgen dafür, dass Musik in Theorie und Praxis allen zugänglich ist. Zudem stärken wir damit auch die Integration”, betont Galateo.

Der geplante Lehrgang wurde in Zusammenarbeit mit dem Konservatorium “Claudio Monteverdi” unter Berücksichtigung der Ausbildungsbedürfnisse der Mittel- und Oberschulen und der Musikschule in italienischer Sprache konzipiert. Die Teilnahme ist Lehrkräften italienischer Muttersprache vorbehalten, die über die vorgesehenen Studienabschlüsse verfügen. Vorrangig zugelassen werden Lehrpersonen, die mindestens 180 Tage an Schulen in Südtirol unterrichtet haben.

Der italienische Bildungsdirektor Vincenzo Gullotta bezeichnet den neuen Lehrgang als “Teil einer umfassenderen Strategie zur Verbesserung der Musikausbildung, die darauf abzielt, hochqualifizierte Lehrpersonen auszubilden, die bereit sind, auf aktuelle Bildungsherausforderungen zu reagieren”.