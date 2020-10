Nachträgliches Requiem für Peter Zelger

Bozen/Brixen – Wegen der Anti-Corona-Maßnahmen im März und April war es nicht möglich, die in dieser Zeit verstorbenen Diözesanpriester mit einem öffentlichen Trauergottesdienst zu verabschieden. Bischof Ivo Muser feiert deshalb in den kommenden Wochen in den jeweiligen Pfarreien heilige Messen im Gedenken an die während des Corona-Lockdowns verstorbenen Seelsorger.

Am morgigen Freitag, 23. Oktober 2020, um 19.00 Uhr findet der Trauergottesdienst für Peter Zelger mit Bischof Muser im Dom zu Brixen statt. Kanonikus Peter Zelger verstarb am 24. März 2020. Von 1969 bis 1973 war Peter Zelger Sekretär der Diözesansynode, anschließend u.a. Leiter des Seelsorgeamtes und des Presseamtes, Dompropst in Brixen, geistlicher Rektor der Nikolaus-Cusanus-Akademie und Vizepräsident der Athesia.