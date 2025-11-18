Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Naturmuseum Südtirol sucht Fotografie-Talente
Naturmuseum Südtirol sucht Fotografie-Talente

Dienstag, 18. November 2025 | 10:49 Uhr
Von: mk

Bozen – Das Naturmuseum Südtirol startet erneut einen Open Call für fotografische Arbeiten, die Natur und Landschaft aus frischen Perspektiven zeigen. Gesucht werden Bildserien, die naturkundliche Themen ins Zentrum rücken oder einen starken Bezug zu Südtirol herstellen – sei es atmosphärisch, dokumentarisch oder künstlerisch-biografisch.

Dass der Wettbewerb eine Bühne für regionale und überregionale Talente ist, zeigte sich bereits bei der letzten Ausschreibung: Damals überzeugten Christian Passeri, Ulrike Mitterstieler, Elisa Cappellari sowie die Fotogruppe Gais die Jury und präsentierten ihre Werke im Museum. Ihre Ausstellungen stießen auf großes Publikumsinteresse und verdeutlichten die Bandbreite, die zeitgenössische Naturfotografie heute umfasst.

Für das Ausstellungsjahr 2026 sucht das Museum wieder vier künstlerische Positionen. Der ausgewählte Präsentationsraum im Zwischenstock hat sich inzwischen zu einem beliebten Ort für visuelle Erzählungen entwickelt – ein Treffpunkt für Besucherinnen und Besucher, die Natur über die Linse entdecken möchten. Das Museum unterstützt die ausgewählten Projekte zudem kommunikativ und sorgt für breite Sichtbarkeit.

Einreichungen sind bis 14. Dezember 2025 möglich. Der vollständige Open Call mit allen Informationen ist auf der Webseite des Museums unter https://www.natura.museum/wp-content/uploads/2025/11/OpenCall2026-1.pdf veröffentlicht.

Bezirk: Bozen

