Naturmuseum widmet sich der Welt der Wildbienen

Von: Ivd

Bozen – Wildbienen sind faszinierende Insekten: Sie zählen zu den wichtigsten Bestäubern von Blütenpflanzen und spielen damit eine zentrale Rolle beim Erhalt der pflanzlichen Vielfalt und von Ökosystemen, aber auch bei der Ernährung des Menschen. Bienen sind vielfältigen Bedrohungen ausgesetzt, die hinreichend bekannt und erforscht sind und zum Handeln auffordern, Bienen und Diversität in der Natur zu schützen. Der Vortrag „Wilde Bienchen – Vielfalt, Bedeutung und Herausforderungen“ lädt ein, die Lebensweise dieser Tiere kennen zu lernen. Es referiert Petra Kranebitter, Konservatorin für Zoologie am Naturmuseum Südtirol.

Der Vortrag des Arbeitskreises Flora Südtirol findet am Donnerstag um 18.00 Uhr im Naturmuseum statt. Eine Vormerkung unter diesem Link wird empfohlen. Der Eintritt ist frei. Der Vortrag ist auch online auf dem YouTube-Kanal des Museums zu sehen.