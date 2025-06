Neubesetzung der Gadertaler Schuldirektionen ab dem Schuljahr 2025/26

Von: mk

Abtei/Enneberg – Im ladinischen Bildungswesen stehen mit Beginn des Schuljahres 2025/26 personelle Veränderungen an der Spitze mehrerer Bildungseinrichtungen im Gadertal an. Diese ergeben sich aus anstehenden Pensionierungen sowie der Übernahme neuer Aufgaben innerhalb des Bildungssystems.

Elena Pellegrini, bisherige Direktorin des Oberschulzentrums Stern, wechselt in das ladinische Schulamt, wo sie künftig die Funktion der Beauftragten für Inklusion übernehmen wird. Die Leitung der Oberschulen in Stern/Abtei wird Monika Senoner übernehmen, die derzeit als Vizedirektorin des Schulsprengels St. Ulrich in Gröden tätig ist und dort auch als Lehrerin für Ladinisch unterrichtet. Ivan Senoner, aktuell Ladinischlehrer am Schulsprengel Wolkenstein, wird als neuer Direktor den Schulsprengel Abtei leiten. In St. Vigil in Enneberg übernimmt Gustav Frenademez, Lehrer für Mathematik und Naturwissenschaften an der Mittelschule St. Martin in Thurn, die Leitung des dortigen Schulsprengels.

“Besonders in einem mehrsprachigen Kontext wie dem der ladinischen Täler ist eine klare, innovative und kulturell verwurzelte Führung entscheidend, sowohl für die Qualität des Unterrichts als auch für die Weiterentwicklung des paritätischen Schulmodells”, betont der Landesrat für Ladinische Bildung und Kultur Daniel Alfreider und dankt allen neu ernannten Schulführungskräften für ihre Bereitschaft: “Ich bin überzeugt, dass sie mit Kompetenz und Herzblut zur Weiterentwicklung unserer mehrsprachigen Bildungslandschaft beitragen werden.”

Der ladinische Schulamtsleiter Heinrich Videsott zeigt sich erfreut über die Neubesetzungen: “Alle neu ernannten Schulführungskräfte bringen umfassende pädagogische Erfahrung und fundierte Kenntnisse im Bildungs- und Schulbereich mit. Sie haben das entsprechende Auswahlverfahren bereits vor mehreren Jahren erfolgreich durchlaufen und erfüllen daher alle Voraussetzungen, um die jeweiligen Schuldirektionen zukunftsorientiert und effizient zu leiten. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und wünsche allen viel Freude in ihren neuen Aufgabenbereichen.”