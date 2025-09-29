Neue Ausstellung der Fotogruppe Gais im Naturmuseum

Von: Ivd

Gais – Das Naturmuseum Südtirol lädt am kommenden Mittwoch um 18.30 Uhr zur Eröffnung der neuen Fotoausstellung der Fotogruppe Gais ein; der Eintritt ist frei. Die Ausstellung ist Teil des Open Calls des Naturmuseums, mit dem Fotografen aus Südtirol, oder jene, die Südtiroler Themen bearbeiten, eingeladen wurden, ihre Werke im Museum zu präsentieren.

Nach drei Präsentationen ist die Fotogruppe Gais nun die vierte und vorerst letzte Gewinnerin dieser Reihe. Ihre Mitglieder gehören zu den ältesten und aktivsten Fotoclubs des Pustertals und haben sich seit ihrer Gründung 1987 besonders der Naturfotografie verschrieben. Mit Leidenschaft und einem geschärften Blick dokumentieren sie die Schönheit, Vielfalt und Verletzlichkeit der Erde – immer auch mit dem Anspruch, Naturbewusstsein und Umweltschutz zu fördern.

Die Ausstellung im Naturmuseum bietet einen Einblick in die künstlerische Auseinandersetzung der Gruppe mit Landschaften, Lebensräumen und Naturszenen und lädt dazu ein, die Natur in all ihren Facetten neu zu betrachten.

Der Open Call des Naturmuseums hat in den vergangenen Monaten vier Positionen sichtbar gemacht und gezeigt, wie vielfältig fotografische Zugänge zu Natur und Umwelt in Südtirol sind. Aufgrund des großen Interesses ist bereits ein zweiter Open Call in Vorbereitung, der in Kürze veröffentlicht wird