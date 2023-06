Neue Klassenzimmer am Realgymnasium Torricelli in Bozen

Bozen – Zwei neue Klassenzimmer konnten kurz vor Schulende dem Realgymnasium Torricelli in der Rovigostraße in Bozen zur Nutzung übergeben werden. Hochbau-Landesrat Massimo Bessone überzeugte sich gemeinsam mit Technikern und Schuldirektorin Chiara Nocentini vom Ergebnis der Arbeiten. Die Schülerinnen und Schüler können nun einen neuen Computerraum und ein neues Klassenzimmer für Förderunterricht nutzen.

“Die Instandhaltung der Schulgebäude in Südtirol hat für mich Priorität, denn es ist unsere Pflicht, optimale Bedingungen für die Bildung und Ausbildung unserer jungen Menschen zu schaffen”, erklärt Landesrat Bessone. “Obwohl das Land bereits Mittel in Höhe von acht Millionen Euro bereitgestellt und die Ausschreibung für das Erweiterungsprojekt bereits eingeleitet ist, haben wir mit dem Bau von zwei neuen Klassenzimmern am Realgymnasium Torricelli konkret und zeitnah auf einen dringenden Bedarf reagiert. Wir haben diese Klassenzimmer nach modernsten pädagogischen Standards konzipiert: Durch eine Schiebewand ist die flexible Nutzung der Räume möglich.”

Die Teilrenovierung des Schulgebäudes umfasste etwa 350 Kubikmeter; 72 Quadratmeter wurden für für den Bau des neuen Computerraums, 44 Quadratmeter für den Raum für Förderunterricht verwendet. Das Projekt wurde vom Direktor des Landesamtes für technische Gebäudeverwaltung, Luca Carmignola, koordiniert, die Leitung der Arbeiten oblag Architekt Alessandro Rosa, Ingenieur Paolo Rosa war Sicherheitsbeauftragter. Die Investitionen beliefen sich auf 158.000 Euro.

Optimierte Klassenräume für den IT- und Förderunterricht

Die Hausmeisterwohnung im Untergeschoss des Gebäudes wurde durch einen neuen Computerraum und einen neuen Raum für Förderunterricht ergänzt. Die Böden wurden entfernt, eine radonsichere Ummantelung wurde verlegt und ein modularer Doppelboden für den gesamten Bereich geschaffen. Dank des Doppelbodens und einer Schiebewand ist es möglich, die Anordnung der Unterrichtsstationen sowie die Größe der Klassenräume zu verändern. Der Computerraum wurde mit einem Wärmepumpensystem ausgestattet, das einen konstanten Luftaustausch gewährleistet und den Komfort für die Schülerinnen und Schüler während des Unterrichts verbessert. Außerdem wurde in beiden Klassenzimmern eine schallabsorbierende Moduldecke installiert, um die Akustik zu verbessern. Das Datennetz wurde durch einen Glasfaseranschluss ergänzt. Neue motorisierte Jalousien wurden installiert.