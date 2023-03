Neue Zeiten für neue Väter

Bozen – Die junge Generation geht mit einem neuen Selbstverständnis an Partnerschaft bzw. Familie und deren Vereinbarkeit mit dem Beruf heran. Für sie ist eine partnerschaftliche Aufteilung bzw. ein Rollentausch nicht nur Ziel, sondern immer öfter auch Realität. Denn in Zeiten des Fachkräftemangels sind auch mehr Arbeitgeber bereit, darauf flexibler zu reagieren. Dies erklärt der Verein „väter aktiv“ zum anstehenden Vatertag am 19. März.

„Wir merken das auch an einem verstärkten Interesse der Medien bzw. der Netzwerkpartner“, so der Verein. Der Veränderung von Rollenstereotypen widmet sich sowohl eine Arbeitsgruppe des Gleichstellungsaktionsplan als auch die diesjährige Mutternacht, bei beiden wirkt „väter aktiv“ mit Expertise und Testimonials mit.

Im Twenty werden am Freitag, den 17. und Samstag, den 18. März engagierte Väter sowohl Kurzgeschichten über Väter vorlesen als auch über ihre Erfahrungen berichten, über die Social Media Kanäle von Twenty werden Bilder aktiver Vaterschaft von den Fotografen Charly Sollbauer und Alfred Tschager einer breiten Öffentlichkeit präsentiert.

In den letzten zehn Jahren hat „väter aktiv“ das Bild von Vaterschaft (mit)geprägt und war für Väter ein wichtiger Ankerpunkt. „Zahlreiche Besuche auf unserer Homepage und Social-Media-Kanälen, wo es viele Informationen über Vaterschaft, Vereinbarkeit, Erziehung und natürlich über unsere Angebote und Aktivitäten gab. Kapp tausend Väter wurden in Geburtsvorbereitungskursen informiert, haben in Vater-Kind Veranstaltungen ihre Beziehung zu ihren Kindern gestärkt bzw. wurden sie in Krisenberatungen begleitet, damit die Familie erhalten bleibt. Über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der verschiedensten Dienste und Berufe haben mehr Verständnis über die Wichtigkeit der Vaterschaft und praktische Anregungen zur Einbeziehung der Ressourcen von Vätern erhalten“, so der Verein. Väter seien keine Helfer oder „Mammos“. Sie seien vollwertige Bezugspersonen für die Kinder, eine starke Entlastung für die Mütter ein wichtiger Baustein einer fairen Gesellschaft.