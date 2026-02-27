Neues Projekt rund ums Älterwerden

Von: mk

Terlan – Erstmalig in Südtirol lanciert ein Seniorenwohnheim in Südtirol eine groß angelegte Info- und Sensibilisierungskampagne rund um die Strategien eines gesunden, bewussten Alterns, mit Einbindung unterschiedlicher Akteure, nicht nur aus dem sozio-sanitären Blickwinkel. Das Seniorenwohnheim Pilsenhof in Terlan beleuchtet in vier spannenden Akademiegesprächen ab dem 12.03.2026 mit bekannten Referenten aus verschiedenen Berufsgruppen, die vielfältigen Facetten des Älterwerdens.

Es gehe hierbei darum, alle in diesem Prozess mitzunehmen und Themen anzusprechen, die uns als Gemeinschaft ob jung oder alt im Hinblick auf eine Gesellschaft mit einer immer höher werdenden Alterserwartung betreffen, so Pilsenhof-Präsident Ulrich Seitz. Das Innovative an diesem Projekt ist, dass die Idee für die Reihe an Begegnungen mit diversen Persönlichkeiten, die Südtirol kennt und die in ihrem Wirken einen wichtigen Beitrag für das Aufgreifen der Thematik rund um eine oftmals mit enormer Besorgnis empfundene Lebensphase in der Bevölkerung, leisten, vom Pilsenhof-Heimgast Fernando Armellini stammt.

Fernando Armellini gehört wohl zu einen der schillerndsten Heimgäste in Südtirols Seniorenwohnheimen. Er hat vor Jahren eine Wohnung im Pilsenhof Terlan bezogen und blickt auf eine erfolgreiche Karriere als Manager zurück. Sein positiver Drang, sich ständig fort- und weiterzubilden, hat dazu geführt, dass er während des Lockdowns aufgrund der Corona-Pandemie ein weiteres Universitätsstudium abgeschlossen hat, und zwar Psychologie in Trient.

„Die Gemeinde Terlan und das gesamte Etschtal stehen in der Versorgung von Senioren vor großen Herausforderungen. Die Wartelisten für einen begehrten Heimplatz sind lang und deshalb ist es das Anliegen der Pilsenhof-Führung, in Abstimmung mit dem Bürgermeister der Gemeinde Terlan Hans Zelger, praktische Angebote für die Menschen zu schaffen, die vor allem Pflegenden daheim, aber auch Alleinstehenden helfen sollen. Das Ganze soll eine Verlängerung der bereits garantierten Angebote sein, sprich der Sprechstunden im Heim oder auch dem Seniorenschalter mit viel Information zu Pflege sowie administrativen Auflagen im Alter“, erklärt Seitz.

Die Vortragsreihe “Älter werden” beginnt am 12.3.2026 um 18.30 Uhr im Plilsenhof Terlan, unter anderem mit Altlandeshauptmann Luis Durnwalder und Soziallandesrätin Rosmarie Pamer, die ebenso wie die Moderatorin Jutta Wieser Spannendes rund um die Chancen und Belastungen im Alter berichten werden.

Alle Interessierten sind herzlich zu diesem besonderen frei zugänglichen Abend eingeladen, der wie auch die weiteren Veranstaltungen zum Thema am 23.4, 7.5 und 21.5, jeweils nach dem Hauptteil mit Talk, Referat und Diskussion, mit einem Umtrunk für alle Gäste endet.

Alle vier Veranstaltungen werden zweisprachig in Deutsch und Italienisch abgehalten. Anmeldungen sind erwünscht unter info@ah-terlan.it oder Telefon 0471 257200.