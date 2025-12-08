Neun Globes-Nominierungen für “One Battle After Another”

Von: APA/Reuters/dpa

Der Politthriller “One Battle After Another” mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle geht mit neun Nominierungen als Favorit in das Rennen um die Golden Globes. Der Film von US-Regisseur Paul Thomas Anderson ist etwa in den Sparten “Beste Filmkomödie”, Regie und für die Darsteller DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Teyana Taylor und Chase Infiniti nominiert. Die brisante Story dreht sich um militante linke Aktivisten, angeführt von selbstbewussten schwarzen Frauen.

Acht Gewinnchancen hat das Familiendrama “Sentimental Value” des norwegischen Regisseurs Joachim Trier, mit Hauptdarstellerin Renate Reinsve als vom Vater (Stellan Skarsgård) entfremdete Tochter. Beide sind für Schauspiel-Globes nominiert.

Mehrere Nominierungen holten unter anderem auch das Vampir-Drama “Blood & Sinners”, die Literaturverfilmung “Hamnet”, das Filmmusical “Wicked: Teil 2”, “Frankenstein” und das im Iran spielende Politdrama “Ein einfacher Unfall”.

“In die Sonne schauen” geht leer aus

Die Berliner Regisseurin Mascha Schilinski verpasste mit ihrem Film “In die Sonne schauen” eine Nominierung in der Sparte “Bester nicht-englischsprachiger Film”. Dort sind unter anderem “Ein einfacher Unfall” (Frankreich), “No Other Choice” (Südkorea), “The Secret Agent” (Brasilien) und “Sentimental Value” (Norwegen) vertreten. Das Drama “In die Sonne schauen” handelt von vier jungen Frauen, die zu unterschiedlichen Zeiten auf einem Bauernhof in der Altmark leben. Der Film hatte bei den Filmfestspielen Cannes den Preis der Jury gewonnen. Er ist auch als deutscher Beitrag für das kommende Oscar-Rennen ausgewählt worden.

Vierter Globe für Hans Zimmer?

Chancen auf einen Golden Globe haben aber der deutsche Filmkomponist Hans Zimmer (68) mit seiner Musik für den Rennsportfilm “F1” und der in Deutschland geborene britische Komponist Max Richter (59) mit seiner Untermalung des Dramas “Hamnet” von Regisseurin Chloé Zhao. Für Zimmer ist es die 15. Nominierung in der Sparte “Beste Filmmusik”. 2022 hatte der gebürtige Frankfurter für “Dune” seine dritte Trophäe gewonnen, nach “Gladiator” (2001) und “König der Löwen” (1995).

Drama und Komödie bei den Globes

Anders als bei den Oscars gibt es bei den Globes zwei Top-Sparten: “Bester Film-Drama” und “Bester Film-Komödie/Musical”. Diese Dopplung gilt auch für die Hauptdarsteller.

In der Schauspiel-Kategorie Drama sind Stars wie Oscar Isaac (“Frankenstein”), Michael B. Jordan (“Blood & Sinners”) und Jeremy Allen White (“Springsteen: Deliver Me From Nowhere”) nominiert. Um den Komödien-Globe konkurrieren unter anderem George Clooney (“Jay Kelly”), Timothée Chalamet (“Marty Supreme”) und Leonardo DiCaprio (“One Battle After Another”).

In der Frauenriege könnten Schauspielerinnen wie Jessie Buckley (“Hamnet”) Renate Reinsve (“Sentimental Value”), Julia Roberts (“After the Hunt”), Tessa Thompson (“Hedda”), Rose Byrne (“If I Had Legs I’d Kick You”), Cynthia Erivo (“Wicked: Teil 2”) oder Emma Stone (“Bugonia”) eine Trophäe gewinnen.

Bei den Fernseh-Kategorien liegt “White Lotus” vorn

Bei den Golden Globes geht es nicht nur um Film, sondern auch um Fernsehen und Streaming. Diesmal liegt die Erfolgsserie “White Lotus” vorn. Die Gesellschaftssatire rund um Personal und Urlauber einer fiktiven Hotelkette wurde sechsmal nominiert, wie die Veranstalter in Beverly Hills mitteilten. Die Mini-Serie “Adolescence” wurde fünfmal nominiert. Dahinter folgen die Krimi-Comedy-Serie “Only Murders in the Building” und die Science-Fiction-Serie “Severance” mit jeweils vier Nominierungen.

Zudem sind unter anderem Stars wie Kathy Bates, Keri Russell, Helen Mirren, Gary Oldman, Mark Ruffalo, Selena Gomez, Adam Brody, Steve Martin, Seth Rogen, Martin Short, Jeremy Allen White, Claire Danes, Amanda Seyfried, Michelle Williams, Robin Wright, Jacob Elordi und Jude Law für TV-Rollen im Rennen.

Preisgala am 11. Jänner

Die Nominierungen für die 83. Golden Globe Awards in 27 Film- und Fernsehkategorien wurden in Beverly Hills bekanntgegeben. Als weitere Sparte ist erstmals “Bester Podcast” dabei. Rund 400 Journalisten und Journalistinnen aus aller Welt stimmen über die Preisträger ab. Die Trophäen in Form einer goldfarbenen Weltkugel sollen am 11. Jänner in Beverly Hills verliehen werden. Nach ihrem Debüt als Globe-Gastgeberin im vorigen Jänner wird die US-Entertainerin Nikki Glaser 2026 bei der Trophäen-Gala erneut auf der Bühne stehen.

(S E R V I C E – https://goldenglobes.com/)