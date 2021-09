Neustart im Verkehrsamt Bozen

Bozen – Im Rahmen der soeben beendeten ersten Sitzung des neu ernannten Verwaltungsrates standen zwei wichtige Punkte an der Tagesordnung: Die Wahl des Präsidenten/der Präsidentin und des Vizepräsidenten/der Vizepräsidentin.

Einstimmig wurde beschlossen, den Vorsitz in die Hände von Dr. Roland Buratti zu legen, einem bekannten Bozner Geschäftsmann und Mitglied des Handel- und Dienstleistungsverbandes Südtirol, während der Bozner Hotelier Klaus Berger zum Stellvertreter gewählt wurde.

Gleich im Amt steht die Umsetzung des heurigen Tätigkeitsplanes, der aufgrund des monatelang niedrigen Tourismusaufkommen einige Hürden zu überwinden hatte, und die Planung für 2022, die im Zeichen eines touristischen Comebacks stehen wird, bevor.

Bozen steht schon immer im Zeichen des Tourismus und bekennt sich jetzt noch stärker dazu in dem auch gleichzeitig die Weiterentwicklung des Gästeangebotes verstärkt werden soll, ohne dabei, Betriebe, die vom Zustrom profitieren mit denen zu vernetzen die nur indirekt die Vorteile in Bezug auf Wachstum und Wohlbefinden, insbesondere in Bezug auf die Umwelt, wahrnehmen.