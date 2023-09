Nun gibt es eine Waldorf Oberschule Meran

Meran – Es ist geschafft. Nach drei Jahren Vorarbeit ist am vergangenen Montag in Meran die Waldorf Oberschule gegründet worden. Im Beisein zahlreicher Gäste aus dem ganzen Land wurde mit Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern sowie Eltern dort gefeiert, wo die neue Schule beheimatet ist – in der Landesberufsschule Luis Zuegg. Die Initiatorinnen Elke Hausdorf und Christa Flora begrüßten die Gäste.

„In einer sich immer schneller wandelnden Welt wird ein vielfältiges Wissen, Kreativität, Selbstvertrauen und ein gutes Urteilsvermögen immer wichtiger. Die Waldorf Pädagogik bietet solche Bildungsperspektiven“, erklärten Flora und Hausdorf.

Was den Standort der neuen WOM in der Landesberufsschule Luis Zuegg betrifft, war es Bildungsdirektor Gustav Tschenett, der sich dafür stark gemacht hat. Er ist davon überzeugt, dass unterschiedliche Schulmodelle unter einem Dach für alle Seiten positiv sind. Landesrat Philip Achhammer begrüßte, dass Südtirols Oberschullandschaft nun an Vielfalt gewinne, die Meraner Vizebürgermeisterin Katharina Zeller sagte, dass sie stolz darauf sei, dass die Passer Stadt den Waldorf Weg bis zur Matura anbieten kann, und Lukas Spitaler, der Schulleiter der Luis Zuegg Schule, meinte: „Ihr seid für uns ein Geschenk“ und er freue sich auf eine spannende und gewinnbringende Zusammenarbeit.

Einen kurzen Einblick was Bildung in einer Waldorf Oberstufe ausmacht, gab die Leiterin der WOM, Martina Wilde. Das Verstehen, aber auch das Staunen über Wissenschaft und Künste, das Erlernen von handwerklichen, sprachlichen und technischen Fähigkeiten und schließlich der erfolgreiche Erwerb eines Schulabschlusses, darum geht es. Waldorf Bildung meint aber noch mehr. Sie meint das Denken, Fühlen und Wollen, das Ausbilden von Toleranz und Empathie und nicht zu Letzt die Erziehung zur Freiheit, denn auch die will gelernt sein.

Und zu den Schülerinnen und Schülern meinte ihre Lehrerin abschließend: „Wir werden euch brauchen. Wir brauchen selbstbewusste, selbstreflektierte und flexible Menschen, die die Dinge mutig angehen und meistern, denn jeder Mensch ist bestimmt zu leuchten.“

Die WOM baut mit einer ersten und zweiten Oberschulklasse auf der seit 35 Jahren bestehenden Waldorf Grund- und Mittelschule auf und ist jederzeit offen für weitere Anmeldungen.