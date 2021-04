Kaltern – Jürgen Wirth Anderlan lässt mit einem neuen Rapsong aufhorchen. Der ehemalige Landeskommandant des Schützenbundes, um den es nach seinem Rücktritt Anfang des Jahres ruhig geworden war, veröffentlichte am Karsamstag seinen neuesten Rapsong.

Ähnlich wie beim Song, der vor drei Monaten zu seinem Rücktritt geführt hatte, nimmt der Kalterer, der es gewohnt ist, sich kein Blatt vor dem Mund zu nehmen, mit – „Tattta Tirol“ – auch diesmal wieder Südtirol und besonders die Südtiroler aufs Korn. „Wenn uns di Gschicht oans glehrt hot, nor wor di Gosch hebm und ruhig bleibn olm der folsche Weg“, meint Jürgen Wirth Anderlan.

„Ohne Eier in der Hous, mit Vollgas an die Wond“, so bezeichnet der Kalterer, der lieber einen Lagrein, als einen Gin Tonic trinkt, den heutigen Werdegang Südtirols und seiner Einwohner. „Scheiß auf die Kultur, hauptsoch an BMW, es geat ins olle guat in Alto Adige“, so bedauert Jürgen Wirth Anderlan den seiner Ansicht nach stattfindenden Kulturverfall im Land. Aber seht euch das Video selbst an.