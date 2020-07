Installationsansicht Barbara Tavella, 2020, variable Anzahl an Leinwänden, Metall, Holz und Schnur

Brixen – Bald gibt es in der Stadtgalerie Brixen eine interessante Ausstellung.

Hier einige Eckdaten:

Stadtgalerie Brixen

“ohne euch geht gar nichts”

eine Ausstellung in zwei Akten, erster Teil

30.7. Eröffnung: 17.00 bis 22.00 Uhr

Sound Performance von Tobias Tavella am Domplatz um 17.00 und 20.00 Uhr

31.7. – 5.9.2020 Ausstellungsdauer

Leonora Prugger

Leander Schwazer

Barbara Tavella

Tobias Tavella

Kuratiert für den Südtiroler Künstlerbund im Auftrag der Gemeinde Brixen von Karin Pernegger.

Die Stadtgalerie Brixen wird zum Labor künstlerischer Praxis, um die Erfahrungen und Arbeitsbedingungen während der Pandemie und des einhergehenden Lockdowns mit einem gemeinsamen Neustart zu reflektieren. Die

eingeladenen Südtiroler Künstler und Künstlerinnen Leonora Prugger, Leander Schwazer, Barbara Tavella und Tobias Tavella experimentieren mit dem Ausstellungsraum, indem sie ihn während der Ausstellungszeit ständiger Veränderung aussetzen. Prägende Erfahrung der letzten Monate war neben dem menschlichen Leid auch das Aussetzten von gewohnten Zeitstrukturen und Handlungsräumen.

Ein Umstand, der in unser Privat-, wie auch Berufsleben massiv eingegriffen hat. Deswegen versteht sich das Ausstellungs-Labor als ein Experiment in zwei Akten, dessen zweiten Akt unter dem Titel „Emphatisanten“ am Donnerstag, den 17.9. eröffnet wird. Beide Ausstellungen greifen fließend ineinander und versuchen aus der Arbeitsperspektive der Künstler und Künstlerinnen einen Kommentar zur aktuellen Situation zu gestalten.

Ohne Dialog keine Kultur. Ohne Menschen keine Kunst. So fragt die Ausstellung auch: ohne wen ging für jeden Einzelnen in den letzten Monaten gar nichts und lädt jeden ein, diese Person auf einer der zwei bereitgestellten Wandtafeln zu verewigen.

Zusätzlich werden unter dem eingängigen Titel „ohne Euch geht gar nichts“ verschiedene Kulturveranstaltungen angeboten, zu denen jeder Brixener und Brixenerin eingeladen ist ein Armband mit dem Ausstellungstitel zu erwerben, um ein Teil des Neustarts der Kultur in Brixen zu werden.

Zusätzlich wird es am 4.9. eine ganztägige geführte Radtour zu ausgewählten Künstlerateliers in Brixen geben. Weitere Projekte im Austausch mit der lokalen Öffentlichkeit werden im September zum zweiten Akt der Ausstellungsreihe veröffentlicht. In Vorbereitung befindet sich eine Kooperation mit dem Brixener Architekturbüro

Bergmeisterwolf, um mit der Architektur die grundsätzliche Situation des Ausstellens während einer Quarantäne Situation zu untersuchen. Oder im Herbst kooperieren die eingeladenen Künstler und Künstlerinnen mit ausgewählten Brixener Einzelhändlern und gestalten Einkaufstaschen, die im Sinne ökonomischer und künstlerischer Strukturen zirkulieren und einen positiven Neustart markieren sollen, weil ohne Euch doch gar nichts

geht.