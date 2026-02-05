Olympische Spiele im Klassenzimmer: Auf Ladinisch kindgerecht erklärt

Von: mk

Bozen – Olympia in Antholz und Cortina: Der Pädagogische Bereich der ladinischen Bildungsdirektion hat dafür ein innovatives, sprachlich angepasstes Unterrichtsmaterial entwickelt. Mit einem neuen Arbeitsheft lädt die Landesdirektion ladinische Kindergärten und Schulen die Kinder ein, die Welt des Wintersports zu entdecken und geht Fragen nach wie: Was sind die Olympischen Spiele? Warum gibt es sie? Was bedeuten die fünf Ringe? Wie reist die Olympische Flamme um die Welt? Welche Wintersportdisziplinen gibt es? Welche Athletinnen und Athleten aus Südtirol sind besonders bekannt? Wie unterschieden sich die Spiele der Antike von denen der Gegenwart? Was macht die Paralympischen Spiele so besonders?

Das Heft geht weit über reines Faktenwissen hinaus: Es schlägt Brücken zwischen Geschichte, Sportkunde und Alltagskompetenzen und begleitet die Kinder dabei, Wintersport bewusst und sicher zu erleben.

Das Arbeitsheft “Wintersport” ist Teil der didaktischen Sammlung “Laurun deboriada”. Der erste Teil mit 16 Heften wurde im Vorjahr gedruckt, der zweite Teil mit weiteren elf Heften folgt in Kürze. Damit stehen den ladinischen Schulen nun 27 interdisziplinäre Arbeitshefte in drei Schwierigkeitsstufen zur Verfügung.Veronica Rubatscher hat diese Einheit für den Pädagogischen Bereich entwickelt und damit maßgeblich zur Bereitstellung dieses Materials beigetragen.

Die didaktische Einheit ist so gestaltet, dass sie nicht nur informiert, sondern auch zum aktiven Tun, Reflektieren und Diskutieren anregt. Projizierte Zeichnungen helfen, Verhaltensweisen auf Skipisten zu erkennen und zu reflektieren. Gruppenspiele stärken das Miteinander, und digitale Anwendungen vertiefen Inhalte spielerisch und zeitgemäß. So fördert die Einheit eine breite Palette an Kompetenzen, von sozialen und emotionalen über sprachliche und intellektuelle bis hin zu zivilen, kooperativen und digitalen Fähigkeiten. Ein modernes Lernabenteuer, das weit über den klassischen Sportunterricht hinausgeht.

Die Themenpalette ist breit und lebensnah: Umwelt, Handschrift, Weltkulturen, Flucht, Gebirgstiere, Gesundheit und vieles mehr. Inhalte, die Kinder nicht nur interessieren, sondern ihnen auch wichtige Werte und Orientierung im Leben vermitteln.