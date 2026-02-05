Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Olympische Spiele im Klassenzimmer: Auf Ladinisch kindgerecht erklärt
Innovatives Unterrichtsmaterial

Olympische Spiele im Klassenzimmer: Auf Ladinisch kindgerecht erklärt

Donnerstag, 05. Februar 2026 | 09:21 Uhr
1769606161235-0c1acaaf-3655-4eaf-a83c-d04adb398242_1
LPA/Landesdirektion ladinische Kindergärten und Schule
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Olympia in Antholz und Cortina: Der Pädagogische Bereich der ladinischen Bildungsdirektion hat dafür ein innovatives, sprachlich angepasstes Unterrichtsmaterial entwickelt. Mit einem neuen Arbeitsheft lädt die Landesdirektion ladinische Kindergärten und Schulen die Kinder ein, die Welt des Wintersports zu entdecken und geht Fragen nach wie: Was sind die Olympischen Spiele? Warum gibt es sie? Was bedeuten die fünf Ringe? Wie reist die Olympische Flamme um die Welt? Welche Wintersportdisziplinen gibt es? Welche Athletinnen und Athleten aus Südtirol sind besonders bekannt? Wie unterschieden sich die Spiele der Antike von denen der Gegenwart? Was macht die Paralympischen Spiele so besonders?

Das Heft geht weit über reines Faktenwissen hinaus: Es schlägt Brücken zwischen Geschichte, Sportkunde und Alltagskompetenzen und begleitet die Kinder dabei, Wintersport bewusst und sicher zu erleben.

Das Arbeitsheft “Wintersport” ist Teil der didaktischen Sammlung “Laurun deboriada”. Der erste Teil mit 16 Heften wurde im Vorjahr gedruckt, der zweite Teil mit weiteren elf Heften folgt in Kürze. Damit stehen den ladinischen Schulen nun 27 interdisziplinäre Arbeitshefte in drei Schwierigkeitsstufen zur Verfügung.Veronica Rubatscher hat diese Einheit für den Pädagogischen Bereich entwickelt und damit maßgeblich zur Bereitstellung dieses Materials beigetragen.

Die didaktische Einheit ist so gestaltet, dass sie nicht nur informiert, sondern auch zum aktiven Tun, Reflektieren und Diskutieren anregt. Projizierte Zeichnungen helfen, Verhaltensweisen auf Skipisten zu erkennen und zu reflektieren. Gruppenspiele stärken das Miteinander, und digitale Anwendungen vertiefen Inhalte spielerisch und zeitgemäß. So fördert die Einheit eine breite Palette an Kompetenzen, von sozialen und emotionalen über sprachliche und intellektuelle bis hin zu zivilen, kooperativen und digitalen Fähigkeiten. Ein modernes Lernabenteuer, das weit über den klassischen Sportunterricht hinausgeht.

Die Themenpalette ist breit und lebensnah: Umwelt, Handschrift, Weltkulturen, Flucht, Gebirgstiere, Gesundheit und vieles mehr. Inhalte, die Kinder nicht nur interessieren, sondern ihnen auch wichtige Werte und Orientierung im Leben vermitteln.

Bezirk: Pustertal, Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal, Salten/Schlern

Meistkommentiert
Olympia-Chaos in Cortina: Seilbahn wird nicht fertig
Kommentare
94
Olympia-Chaos in Cortina: Seilbahn wird nicht fertig
CONI zu Dopingverdacht gegen Passler: “Noch wissen wir sehr wenig”
Kommentare
64
CONI zu Dopingverdacht gegen Passler: “Noch wissen wir sehr wenig”
Unterberger kritisiert Demo zu „Remigration“
Kommentare
55
Unterberger kritisiert Demo zu „Remigration“
Bettenschwemme statt Bettenstopp?
Kommentare
32
Bettenschwemme statt Bettenstopp?
Der Großteil der Südtiroler fühlt sich sicher, aber…
Kommentare
31
Der Großteil der Südtiroler fühlt sich sicher, aber…
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 