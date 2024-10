Original-Manuskript von “Der kleine Prinz” wird versteigert

Von: APA/AFP

Ein Londoner Buchhändler hat den Verkauf eines Originalmanuskripts des Kinderbuchklassikers “Der kleine Prinz” von Antoine de Saint-Exupéry samt handschriftlichen Korrekturen und Überarbeitungen des Autors angekündigt. Das starke Gebrauchsspuren aufweisende Buch sowie ein vom französischen Kultusministerium ausgestellter Reisepass Saint-Exupérys werden am Donnerstag in Abu Dhabi für den Preis von mindestens 1,25 Millionen Dollar (1,16 Millionen Euro) versteigert.

Das auf Raritäten spezialisierte Buchhandelsunternehmen Peter Harrington Rare Books hatte das Manuskript in diesem Jahr für eine unbekannte Summe erworben. Das Buch enthält auch zahlreiche Zeichnungen des Autors sowie den berühmten Satz: “Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.” Sammy Jay von Peter Harrington Rare Books teilte mit, das Manuskript sei eines von drei bekannten Versionen, von denen eine in der Nationalbibliothek Frankreichs (BNF) aufbewahrt wird. Die nun zum Verkauf stehende Ausgabe enthält einige Passagen, die später gestrichen wurden.

“Der kleine Prinz” ist bis heute eines der am meisten verkauften Bücher der Welt. Laut Jay wurden von Saint-Exupérys Kinderbuch mehr Exemplare verkauft als von dem ersten “Harry Potter”-Band und J.R.R. Tolkiens “Der Hobbit” zusammen. Das Manuskript werde voraussichtlich von einem Museum oder für eine private Kollektion ersteigert werden, mutmaßte Jay – möglicherweise in Asien oder der arabischen Welt.

Der französische Schriftsteller und Pilot Saint-Exupéry verfasste das poetisch-philosophische Werk 1942 im Exil in New York, wohin er vor der deutschen Invasion geflohen war. Den immensen Erfolg seines Buches erlebte Saint-Exupéry nicht mehr. 1943 verließ er New York und ging in das von alliierten Truppen kontrollierte Algerien, um wieder Pilot der Luftstreitkräfte zu sein. Ein Jahr später kehrte er von einem Aufklärungsflug zwischen Korsika und Grenoble nicht zurück.

Erst 1998 fand ein Fischer aus Marseille ein Silberarmband des Autors, zwei Jahre später konnte das Wrack seines Flugzeugs aus dem Meer geborgen werden. Saint-Exupérys Geschichte über einen außerirdischen Prinzen und dessen interstellaren Reisen wurde in 270 Sprachen übersetzt und millionenfach verkauft.