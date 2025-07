Paläontologin Evelyn Kustatscher führt durch die Bletterbachschlucht

Von: Ivd

Aldein/Radein – Die Südtiroler Paläontologin Evelyn Kustatscher kennt die Bletterbachschlucht so gut wie ihre Westentasche: Seit mehr als 20 Jahren forscht die Wissenschaftlerin in der Schlucht und ist dabei immer wieder erstaunt darüber, welche überraschenden Schätze das Dolomiten UNESCO Welterbe Bletterbach freigibt. Diesen Sonntag führt Kustatscher durch die Bletterbachschlucht, die Führung findet in deutscher Sprache statt.

Paläontologin Evelyn Kustatscher beschäftigt sich seit 2005 mit der Erforschung der Bletterbachschlucht und hat dabei immer wieder das Gefühl, „das nächste Projekt wartet schon hinter der Tür.“ Die international bekannte Südtiroler Wissenschaftlerin ist selbst überrascht, welche unerwarteten Schätze die Schlucht zwischen Aldein und Radein im Unterland in den vergangenen Jahren freigegeben hat. So hat sich Kustatscher in den vergangenen Jahren etwa intensiv mit dem Vulkanismus in Südtirol beschäftigt und dabei erforscht, wie der Supervulkan von Bozen über viele Millionen Jahre die Landschaft und das Leben im Erdaltertum vor etwa 280 Millionen Jahren prägte. Dieser Supervulkan erstreckte sich von Meran bis Trient, war über einen Zeitraum von zwölf Millionen Jahren immer wieder aktiv und hinterließ tausende Meter dicke Vulkanschichten. Diese prägten und prägen die Landschaft bis heute – und bilden die Basis der Bletterbachschlucht.

Bei ihrer geführten Wanderung im GEOPARC Bletterbach wird Evelyn Kustatscher auf die Ergebnisse dieses jüngsten Forschungsprojektes eingehen, aber auch über die Hintergründe ihrer internationalen Forschungsarbeit erzählen und die Herausforderung beschreiben, ihre wissenschaftliche Arbeit für interessierte Laien und insbesondere Familien mit Kindern aufzuarbeiten: in Form von (Kinder-)Büchern, Ausstellungen und didaktischen Materialien.

Die geführte Wanderung im GEOPARC Bletterbach findet am Sonntag mit Beginn um 10.00 Uhr beim Besucherzentrum GEOPARC Bletterbach in Aldein statt, eine Anmeldung unter Tel. 0471 886946, info@bletterbach.info ist aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl erforderlich. Am Sonntag, 3. August findet die Führung in italienischer Sprache statt.