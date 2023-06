Papst im Krankenhaus: Bischof Muser ruft zu Gebet auf

Bozen – Am heutigen Nachmittag muss sich Papst Franziskus einer Darmoperation unterziehen. Bischof Ivo Muser, der erst vor wenigen Wochen persönlich mit dem Papst zusammengetroffen ist, bittet alle Gläubigen in unserer Diözese um ihr Gebet für das Kirchenoberhaupt.

„Erst vor kurzem, am 23. und am 25. Mai, bin ich Papst Franziskus im Rahmen der Vollversammlung der Italienischen Bischofskonferenz persönlich begegnet. Heute muss er sich wieder einer schweren Darmoperation unterziehen. Ich bitte alle Gläubigen in unserer Diözese um ihr Gebet für den Papst“, erklärt Bischof Muser. Laut vatikanischem Presseamt wurde der 86-jährige Papst heute nach der Generalaudienz in die römische Gemelli-Klinik gebracht, wo er am Nachmittag unter Vollnarkose am Darm operiert werden soll.

In seiner Botschaft schreibt Diözesanbischof Muser: „Jesus verheißt uns für jede Lebenssituation: ‚Ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt‘ (Mt 28,20). Diese Gegenwart des Herrn feiern wir in besonderer Weise in der Eucharistie. Diese Tage rund um das Fronleichnamsfest sollen diesen Glauben stärken. In diesem Glauben spreche ich Papst Franziskus unsere Verbundenheit, Dankbarkeit, Anteilnahme und Nähe aus.“