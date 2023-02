Pastoralbesuch: Bischof Muser in der Seelsorgeeinheit Mals

Mals – An diesem Wochenende beginnt Bischof Ivo Muser seinen Pastoralbesuch in den elf Pfarreien der neu geschaffenen Seelsorgeeinheit Mals. Von Freitag, 3. Februar, bis Sonntag, 5. Februar, finden Treffen in Taufers im Münstertal, Mals, auf Kloster Marienberg und in Schlanders statt. Bischof Muser wird bis Mai an insgesamt sechs Wochenenden in der neuen Seelsorgeeinheit sein.

Der Pastoralbesuch von Bischof Ivo Muser in der neuen Seelsorgeeinheit Mals beginnt am Freitag, 3. Februar, um 10.00 Uhr in Taufers in Münstertal mit einer Eucharistiefeier zum Patrozinium. Am Nachmittag finden die Gespräche mit den Seelsorgern statt

Am Samstagvormittag, 4. Februar, ist die Begegnung mit der Jugend im Kloster Marienberg geplant. Um 16.00 Uhr besucht der Bischof das Zivilschutzzentrum in Mals, dann folgt ein Treffen mit den Pfarrgemeinderäten der Seelsorgeeinheit.

Am Sonntag, 5. Februar, steht der Bischof der Eucharistiefeier um 10.00 Uhr in Schluderns vor, anschließend ist ein Treffen mit den Gläubigen der Pfarrei geplant, zu dem auch die Vereine und Verbände eingeladen sind.

Der Pastoralbesuch des Bischofs sieht dann am Samstag, 11. Februar, um 10.30 Uhr die Feier der Krankensalbung mit den Senioren des Altersheimes Schluderns und den Senioren der gesamten Seelsorgeeinheit im Kulturhaus in Schluderns vor. Um 14.00 Uhr trifft sich der Bischof in Mals mit den Religionslehrpersonen und um 16.00 Uhr feiert er die Vorabendmesse mit Kindersegnung in Schleis. Anschließend trifft er sich mit den Gläubigen, den Vereinen und Verbänden.

Am Sonntag, 12. Februar, um 10.00 Uhr ist eine Eucharistiefeier in Tartsch vorgesehen, danach das Treffen des Bischofs mit Gläubigen, Vereinen und Verbänden.

Der Pastoralbesuch wird am Samstag, 4. März, fortgesetzt, am Sonntag, 5. März, wird die Seelsorgeeinheit mit einer Eucharistiefeier in Mals offiziell errichtet. Weitere Termine beim Pastoralbesuch stehen im März, April und Mai auf dem Programm. Abgeschlossen wird der Pastoralbesuch am Sonntag, 7. Mai, mit einer Wallfahrt von Burgeis nach Kloster Marienberg.