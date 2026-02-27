Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Pastoralbesuch in Rodeneck
Bischof Muser begegnet neun Pfarreien

Pastoralbesuch in Rodeneck

Freitag, 27. Februar 2026 | 10:43 Uhr
Rodeneck – Von heute Freitag, 27. Februar, bis Sonntag, 17. Mai 2026, besucht Bischof Ivo Muser die neun Pfarreien der Seelsorgeeinheit Rodeneck. Der Pastoralbesuch umfasst Gottesdienste, Gespräche und Begegnungen mit Gläubigen, Verantwortlichen und Ehrenamtlichen vor Ort.

Den Auftakt bildet am heutigen Freitag, 27. Februar, eine offene Eröffnungsveranstaltung in der Pfarrkirche Mühlbach. In den darauffolgenden Wochen feiert der Bischof Gottesdienste in mehreren Pfarreien, trifft politische Vertreter der Gemeinden, Ehrenamtliche des Zivilschutzes, Firmlinge, Kinder und Familien sowie kirchliche Gremien.

Ein besonderer Akzent liegt auf der Begegnung mit unterschiedlichen Gruppen: von den Vinzenzkonferenzen und Pfarrcaritasgruppen über Religionslehrpersonen bis hin zu liturgischen Diensten und ehrenamtlichen Mitarbeitenden in den Pfarreien. Zudem besucht der Bischof das Seniorenwohnheim Freyenthurn in Mühlbach sowie das Therapiezentrum Bad Bachgart in Rodeneck.

Der Pastoralbesuch schließt am Sonntag, 17. Mai 2026, mit einer gemeinsamen Abschlussveranstaltung in Rodeneck.

Pastoralbesuche gehören zu den zentralen Aufgaben eines Diözesanbischofs. Sie dienen der persönlichen Begegnung, dem Austausch über das kirchliche Leben vor Ort und der gemeinsamen Perspektive für die Zukunft.

Bezirk: Pustertal

