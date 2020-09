Pastoraltagung heuer auch im Livestream

Brixen – Am kommenden Freitag, 18. September, findet in der Cusanus-Akademie in Brixen die diesjährige Pastoraltagung statt. Die Tagung bildet den Auftakt des diözesanen Arbeitsjahres und setzt sich die Vertiefung des

Arbeitsschwerpunktes zum Ziel. Bischof Ivo Muser wird auch heuer seine programmatische Rede zum neuen pastoralen Jahr halten. Aufgrund der Corona-Pandemie kann zur heurigen Pastoraltagung nur eine begrenzte Anzahl an Teilnehmern zugelassen werden. Deshalb wird die gesamte Tagung live auf der Homepage der Diözese sowie auf Youtube übertragen.

Die Pastoraltagung bildet den Auftakt des pastoralen Jahres und setzt sich die Vertiefung des jeweiligen Jahresthemas zum Ziel. Neben diesem inhaltlichen Ziel geht es in der Pastoraltagung auch darum, als diözesane Gemeinschaft zusammenzukommen, Kontakte zu pflegen und miteinander einen lebendigen Austausch zu pflegen. Die Pastoraltagung findet am 18. September 2020 von 9.00 bis 17.00 Uhr an der Cusanusakademie in Brixen statt.

Jahresthema 2020/2021: „Innehalten“

Schwerpunkt der Pastoraltagung 2020 ist das Jahresthema „Auf dein Wort hin: innehalten“. Damit soll der Fokus nicht auf neue Projekte oder Reformen, sondern auf die Qualität unseres Seins und Handelns als Kirche gelegt werden. Bischof Ivo Muser geht in seiner programmatischen Rede bei der Pastoraltagung auf wichtige Aspekte des Jahresthemas ein. Er setzt Schwerpunkte, gibt Anregungen für die Seelsorge und bezieht Stellung zu aktuellen Themen. Nach dem Referat steht Bischof Muser für eine offene Fragestunde und Debatte zur Verfügung.

Programmatische Rede des Bischofs, drei Referate, diözesane Ehrungen

Neben der Rede des Bischofs stehen Referate von Fabrizio Carletti, Isabella Guanzini sowie Christoph Theobald auf dem Programm der Pastoraltagung. Als letzter Programmpunkt stehen traditionell die diözesanen Ehrungen auf dem Programm.

Tagung ausgebucht, deshalb Livestream im Internet

Aufgrund der Coronakrise ist die Teilnehmerzahl an der Pastoraltagung heuer begrenzt und eine Anmeldung erforderlich. Da mittlerweile bereits alle Plätze belegt sind, wird die Tagung heuer auch als Livestream auf der Homepage der Diözese (www.bz-bx.net) von Radio Grüne Welle (www.rgw.it) sowie auf Youtube (https://youtu.be/JjShQTTVeAI) übertragen. Auf Youtube können sich Interessierte ab sofort eine Erinnerung einrichten, so dass sie wenige Minuten vor dem Beginn an den Videostream erinnert werden.