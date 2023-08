Persönliche Entwicklung und Fortbildung: Start des Studium Generale

Bozen – Lernen kennt keine Altersgrenzen und der Erwerb von Wissen und neuen Kompetenzen ist eine Reise, die nie endet. Noch bis 15. September kann man sich für das Studium Generale anmelden, ein interdisziplinäres Programm, das die Möglichkeit bietet, den eigenen Wissenshorizont in Bereichen von Kunst bis Technik, von Sozialwissenschaften bis Kommunikation zu erweitern. Kurse werden in Bozen, Brixen, Bruneck und Meran angeboten.

„Smart Agriculture für Berggebiete“, „Utopianism, Urbanism and Future Cities“, „Design von Brettspielen“ oder „Religiosität und ökologische Nachhaltigkeit – Verbündete oder Gegner“: das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem aktuellen Kursprogramm des Studium Generale der unibz. Ein Spiegelbild für die Vielfalt der Disziplinen, mit denen sich Studierende des Studium Generale entweder aus persönlicher Neugier oder zur beruflichen und persönlichen Fortbildung auseinandersetzen können.

Das Studium Generale steht allen offen, die ihre Kompetenzen in verschiedenen Wissensbereichen erweitern möchten. Von Kreativität bis Kultur, von sozialen Fragen bis Recht, von Sprachen bis Wirtschaft – das Angebot ist groß und vielfältig. Im Kursangebot werden unterschiedliche Welten zusammenzugeführt und Lernmöglichkeiten geschaffen, die über die traditionelle akademische Lehre hinausgehen. Die Kurse werden in sechs „Streams“ gegliedert, thematische Gruppen, innerhalb derer die Studierenden jene Kurse wählen können, die sie am meisten ansprechen: Technologie und Wirtschaft, Elternschaft, Eltern und Familien, Kreativität und Kultur, Sozialwissenschaften und Recht, Sprachen und Kommunikation und Nachhaltigkeit.

„Ein großer Vorteil des Studium Generale ist die Möglichkeit, Kreditpunkte zu erwerben, die bei erfolgreichem Abschluss der jeweiligen Prüfungen für reguläre Studiengänge anerkannt werden können. Das macht das Angebot nicht nur zu einer Möglichkeit der persönlichen Weiterentwicklung, sondern auch zu einer Bereicherung des eigenen akademischen Curriculums”, erklärt Kursleiterin Professorin Stefania Baroncelli.

Der Zugang zum Studium Generale steht allen offen. Der Erwerb von Kreditpunkten ist allerdings an einen Maturaabschluss gebunden. Wer keine Matura hat, kann dennoch an Kursen und Prüfungen teilnehmen. Die Regelstudienzeit beträgt ein bis drei Jahre; in diesem Zeitraum können 30 ECTS-Punkte erworben werden. Pro Kurs gibt es drei bis sechs Credits, bei einem Arbeitsaufwand von 25 Stunden pro Kreditpunkt. Die Kurse werden in ganz Südtirol angeboten, mit Fokus auf Bozen und Brixen, aber auch einigen Vorlesungen in Meran und Bruneck.

Eine Anmeldung ist von 28. August bis 15. September 2023 (innerhalb 12.00 Uhr) online unter https://www.unibz.it/it/faculties/further-courses/studium-generale/ möglich. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 0471 012803 (Montag, Dienstag und Mittwoch von 10.00 bis 12.00 Uhr, Donnerstag von 14.00 bis 16.00 Uhr, Freitag von 10.00 bis 12.00 Uhr) oder per E-Mail an studiumgenerale@unibz.it.