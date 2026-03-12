Peter Grüner ist neuer archeoParc-Vorsitzender

Von: mk

Schnals – Zuletzt hielt der archeoParc Schnals Museumsverein seine Mitgliederversammlung und seine konstituierenden Vorstandssitzungen ab. Auf Karl Josef Rainer folgt Peter Grüner im Präsidenten-Amt.

Fünfzehn Jahre stand Karl Josef Rainer dem Museumsverein als Bürgermeister von Schnals zur Seite und zuletzt für drei Jahre gleichzeitig als dessen Vorsitzender. Jetzt hat er das Präsidentenamt an Peter Grüner, amtierender Bürgermeister der Gemeinde Schnals, übergeben: “Es waren gestaltungsintensive Jahre, die mich persönlich bereichert haben, besonders die Erweiterung und Neugestaltung des archeoParc.” sagt Rainer, der aus persönlichen Gründen sein Amt zur Verfügung gestellt hat. „Jetzt übernimmt Peter Grüner den Vorsitz. Zusammen mit seinem Vorstand und mit Direktorin Johanna Niederkofler hat der Museumsverein so ein Team an der Spitze, das die nun anstehenden Aufgaben verantwortungsvoll angehen wird”, ergänzt Rainer.

Der neue Vorsitzende Peter Grüner dankte in seiner Ansprache dem scheidenden Vorstand mit Karl Josef Rainer, Daniela Brugger und Patrizia Pixner, den kooptierten Mitgliedern sowie Johanna Niederkofler und ihrem Team. „Die Amtszeit unserer Vorgänger war von großen Herausforderungen und von zukunftsweisenden Entscheidungen geprägt“, sagt der neugewählte Vereinspräsident.

„Mit der anstehenden Integration des campus transhumanza gibt es auch für den neuen Vorstand viel zu tun. Ich freue mich, dass wir mit Benjamin Raffeiner, Dietmar Rainer, Otto Rainer und Walter Zerpelloni Vertreter aus wichtigen lokalen Organisationen wie Gemeinde, Kulturverein, Tourismusgenossenschaft und HGV im Vorstand haben. Weitere Vertreterinnen und Vertreter werden wir über die von unserem Statut vorgesehene Möglichkeit der Kooption ergänzen“, so Grüner weiter. „Unser Arbeitsmotto soll ‚Wertschätzung‘ sein. Wertschätzung untereinander sowie für die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft.“ sagt Grüner abschließend.

Dem Dank an die scheidenden Vorstandsmitglieder schloss sich auch Museumsleiterin Johanna Niederkofler an. „Ich freue mich auf die anstehenden Aufgaben“, sagt Niederkofler. Sie wünscht dem neuen Vorstand und ihrem Team alles Gute für die Weiterarbeit an der Entwicklung der beiden Einrichtungen und des Angebots.

Wenn sich 2026 die Entdeckung von Ötzi zum fünfunddreißigsten Mal und die Eröffnung des archeoParc zum fünfundzwanzigsten Mal jährt, ist dies Anlass auf das Wirken des archeoParc und seiner Gestalterinnen und Gestalter zurückzublicken und in die Zukunft zu denken. Die erste Veranstaltung hierzu war Anfang des Monats der Studientag des Vereins, der sich erstmals den beiden Themen widmete, um die sich der Museumsverein künftig kümmern darf: die Lebensweise von Ötzi und das immaterielle UNESCO-Kulturerbe Transhumanz.